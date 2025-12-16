15 Aralık reyting sonuçları: Uzak Şehir özeti bile zirveyi bırakmıyor

Dün televizyon ekranlarında heyecan verici anlar yaşandı. İzleyicilerin tercihleriyle rating sıralaması net bir şekilde ortaya çıktı. Bu sıralama, hangi programların halkın ilgisini daha fazla çektiğini gösterdi. İşte o anların detayları.

Başarılı drama dizisi "UZAK ŞEHİR", Kuzey yönünde büyük bir ilgi gördü. Bu dizi, en yüksek reytinge ulaşmayı başardı. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, izleyicileri ekran başına kilitledi. Ardından gelen "UZAK ŞEHİR (ÖZET)" de Kanal D'den başarılı oldu. Akşam saatlerinde izleyicilere bilgi verdi.

ATV'nin popüler programı "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT", sabah kuşağında dikkat çekti. Bu program, çok yüksek bir izlenme oranına ulaştı. Esra Erol'un sunduğu "ESRA EROL'DA" ise gün ortasında izleyicilerle buluştu. Televizyon dünyasında etkinliğini sürdürdü.

TRT 1'in aile dostu dizisi "CENNETİN ÇOCUKLARI", akşam saatlerinde ilgi gördü. Bu dizi, listede önemli bir yer edindi. Aynı saat diliminde yayınlanan diğer programlar da izleyici çekmekte rekabet etti. Kanal D'nin ana haber bülteni, günün haberlerini aktardı. NOW ana haber programı da güncel olayları izleyicilere ulaştırdı.

Diğer yandan, ATV ve SHOW TV, haber sunumlarında kendi izleyici kitlelerini korudu. "GELİN" programı akşam saatlerinde dikkat çekti. Reyting sıralamasında kendine yer buldu.

Tüm bu programların izleyici performansı, televizyon dünyasında önemli bir gösterge niteliği taşıyor. İzleyicilerin tercihleri, dizi ve programların rekabetçi doğasını belirgin hale getiriyor. Her geçen gün değişen izleme alışkanlıkları, sektörün dinamikliğini artırmaya devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:37 24:15:35 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:56 20:59:31 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:53 12:59:56 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:07 18:45:57 5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:57:58 23:53:26 6 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:22 20:00:06 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:57 8 ATV ANA HABER ATV 18:59:59 19:53:24 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:29 19:59:55 10 GELIN KANAL 7 19:36:21 21:17:53

Kaynak: TİAK