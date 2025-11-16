MAGAZİN

15 Kasım MasterChef Türkiye'de kim elendi? Mehmet Şef'ten duygusal veda

MasterChef Türkiye'de eleme gerilimi sürüyor. Ayten, Barış, Sümeyye ve Murat Can potadan çıkabilmek için büyük mücadele verdi. İşte MasterChef'ten elenen isim...

15 Kasım Cumartesi Akşamı Yayınlanan Bölümde Eleme Heyecanı Doruktaydı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yine nefesleri kesti. Rekabetin ve heyecanın zirveye ulaştığı programda, yarışmacılar eleme potasından kurtulmak ve hayallerine devam etmek için tüm hünerlerini sergiledi.

15 Kasım MasterChef Türkiye de kim elendi? Mehmet Şef ten duygusal veda 1

Mavi takımdan Ayten ve Barış'ın, kırmızı takım ise Sümeyye ve Murat Can'ın potada olduğu eleme gecesinde MasterChef'te kimin elendiği yapılan tadım ve oylamaların ardından jüri üyeleri tarafından açıklandı. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti?

15 Kasım MasterChef Türkiye de kim elendi? Mehmet Şef ten duygusal veda 2

MasterChef Türkiye 2025'e bu hafta veda eden isim Ayten oldu. Mehmet Şef açıklamasında "Seninle bir etkinlikte tanışmıştık, 40-50 kişiyi yarıp yanıma gelmiştin. Tek derdin çocuklardı. Bütün kutsallar sende bir araya gelmiş. Saygı duyulası bir kişisin. Bence sen kazandın bir çok kişiye ilham olacaksın" dedi.

