15 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sahipsizler yeni bölüm yayınlanacak mı?

Çarşamba akşamları hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. 15 Ocak 2025 çarşamba akşamı yine gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler izleyicisiyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sahipsizler yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte tüm merak edilenler...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Annem Ankara yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv ekranlarında Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle yayınlanacak.
Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi ekrana gelecek.
Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
ATV TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Zembilli
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 Yerli Dizi
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Sinema Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Bay Yanlış
04:1 Mehmet Özer İle Mutfakta
05:45 Şahane Hayatım
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
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