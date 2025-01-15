15 Ocak 2025 güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sahipsizler yeni bölüm yayınlanacak mı?

Çarşamba akşamları hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. 15 Ocak 2025 çarşamba akşamı yine gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler izleyicisiyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sahipsizler yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?



Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Annem Ankara yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv ekranlarında Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle yayınlanacak.

Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi ekrana gelecek.

Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

ATV TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Zembilli

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:15 Yerli Dizi

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Sinema Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Bay Yanlış

04:1 Mehmet Özer İle Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi