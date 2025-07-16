15 Temmuz filmi Son Sefer'de oynayınca eleştirildi! Zafer Algöz sinirlendi: Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak...

15 Temmuz 2016 darbe gecesini anlatan Son Sefer filmi TRT 1 ekranlarında yayımlandı. Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda emeklilik arefesindeki otobüs şoförü Ercan’ın yaptığı son sefer anlatılıyor.

15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarından yayınlanan filmin başrolünde Zafer Algöz yer aldı. Zafer Algöz'ün başrolde olduğu yapımda; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimler de rol aldı.

Ünlü oyuncu, filmde rol almasıyla ilgili eleştiriler yapıldığı sorularına yanıt verdi.

Snob Magazin'e konuşan başarılı oyuncu "Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak... K.çınla kuş tutsan, 'Tek kanadı dışarıda kaldı' diyenler var bu ülkede" dedi.

Zafer Algöz ayrıca "Ben 6 sene önce de Börü diye bir film yaptım onu seyretsinler önce" dedi.

BÖRÜ KONUSU

Polis Özel Harekat'ının özel bir timini konu edinen Börü filmi Can Emre ve Cem Özüduru yönetmenliğinde, Alper Çağlar ve Doruk Acar yapımcılığında beyazperdeye gelmişti.