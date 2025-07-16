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15 Temmuz filmi Son Sefer'de oynayınca eleştirildi! Zafer Algöz sinirlendi: Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak...

15 Temmuz darbe girişimini konu alan Son Sefer filmi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Başrolünü Zafer Algöz’ün üstlendiği yapım, emekli bir otobüs şoförünün o gece yaptığı son seferi anlatıyor. Filmde rol alması nedeniyle eleştirilen Algöz, tepkilere sert yanıt verdi.

15 Temmuz filmi Son Sefer'de oynayınca eleştirildi! Zafer Algöz sinirlendi: Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak...
Kubra Akalın

15 Temmuz 2016 darbe gecesini anlatan Son Sefer filmi TRT 1 ekranlarında yayımlandı. Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda emeklilik arefesindeki otobüs şoförü Ercan’ın yaptığı son sefer anlatılıyor.

15 Temmuz günü TRT 1 ekranlarından yayınlanan filmin başrolünde Zafer Algöz yer aldı. Zafer Algöz'ün başrolde olduğu yapımda; Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz gibi isimler de rol aldı.

Ünlü oyuncu, filmde rol almasıyla ilgili eleştiriler yapıldığı sorularına yanıt verdi.

15 Temmuz filmi Son Sefer de oynayınca eleştirildi! Zafer Algöz sinirlendi: Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak... 1

Snob Magazin'e konuşan başarılı oyuncu "Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak... K.çınla kuş tutsan, 'Tek kanadı dışarıda kaldı' diyenler var bu ülkede" dedi.

Zafer Algöz ayrıca "Ben 6 sene önce de Börü diye bir film yaptım onu seyretsinler önce" dedi.

15 Temmuz filmi Son Sefer de oynayınca eleştirildi! Zafer Algöz sinirlendi: Şimdi bir şey kullanacağım ayıp olacak... 2

BÖRÜ KONUSU

Polis Özel Harekat'ının özel bir timini konu edinen Börü filmi Can Emre ve Cem Özüduru yönetmenliğinde, Alper Çağlar ve Doruk Acar yapımcılığında beyazperdeye gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Zafer Algöz 15 temmuz
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