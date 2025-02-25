'15 yaş küçük isimle aşk yaşıyor' denmişti! Çağla Şıkel'in sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Avukat Nail Gönenli ile aşk orucunu bozan Şıkel'ın mutluluğu kısa sürmüş ayrılık haberi gelmişti.

Ünlü ismin şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen biriyle yeni bir aşka yelken açtığı söylendi. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen çift görüntü vermemek için ellerinden geleni yaptı.

Çağla Şıkel şimdi de Londra Moda Haftası’ndan dönüşte havalimanında sevgilisiyle görüntülendi. Şıkel’in herkesten sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu da sonunda ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Şıkel’in sevgilisinin adının Erinç Ulutürk olduğu, 45 yaşındaki iş insanının tekstil işiyle uğraştığı öğrenildi.

'YŞ FARKI' KONUSUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şıkel, hakkında çıkan '15 yaş fark' haberlerine ise geçtiğimiz günlerde, 'Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor.' şeklinde bir yanıt vermişti.