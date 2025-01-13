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  4. 150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Kıvanç ve Beril Talu ilk kez hakim karşısına çıktı! Yurt dışına neden kaçtıklarını anlattı...İşte istenen ceza

150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Kıvanç ve Beril Talu ilk kez hakim karşısına çıktı! Yurt dışına neden kaçtıklarını anlattı...İşte istenen ceza

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.01.2025 17:12
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Var Böyle Tipler" adı ile ünlenen fenomen Kıvanç Talu, eşi Beril Talu ile birlikte ponzi sistemi kurarak 13 kişi dolandırdıkları iddia edilmişti. Yurt dışına kaçarken yakalanan çift, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstenen ceza ve savunmaları gündem oldu.

150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Kıvanç ve Beril Talu ilk kez hakim karşısına çıktı! Yurt dışına neden kaçtıklarını anlattı...İşte istenen ceza

Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya kanalıyla tanınan fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu, ponzi sistemiyle yakın arkadaşlarından çalışanlarına kadar birçok ismi dolandırdıkları ve 150 milyonluk vurgun yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

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5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti havalimanında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Aylardır cezaevinde tutuklu bulunan Talu çifti, ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. 13 mağdurdan 3 milyon 17 bin lira para toplayan ve parayı geri ödemeyen üç sanık hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun mahiyeti ve delil durumunu göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"BORÇ GÜNDEN GÜNE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ"

Duruşmada ise Kıvanç Talu, “17 senedir reklamcıyım. Ben işin kreatif kısmı ve markalara sunumuyla ilgileniyordum. 2023 yılında markalara sunduğumuz projelerin maliyetlerini karşılamak için eşim çevresinden borç aldı. Bu süreç boyunca kazandığımız her kuruşla borçlarımızı ödüyorduk. Bazı projelerin son dakika işi uzatması nedeniyle ödemeleri yapmakta zorlandık. Bankalardan kredi çektik. Arabamızı sattık yine borç ödedik. Borç günden güne büyümeye devam ediyordu. Yeri geldi evdeki eşyalarımızı sattık. Mağdurlardan biri eşimi tehdit etti. Bu yüzden ailemi güvende tutabilmek için yurt dışına çıktık. Bütün ülke bizi dolandırıcı sandığı için markalardan ödememizi alamadık. Ülkeye döndüğümüzde avukatımızla beraber karakola geldik. Başımıza bastırıldılar gözaltına alındık ve tutuklandık. Durum hukuki bir borçlanmadan ibarettir. Biz borcumuzun arkasındayız” savunması yaptı.

Anahtar Kelimeler:
kıvanç talu beril talu
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