16-22 Mart haftası en çok izlenen diziler: Ne Uzak Şehir ne Taşacak Bu Deniz!

16-22 Mart haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu ve liste adeta altüst oldu! Ramazan Bayramı nedeniyle birçok yapımın ekrana ara vermesiyle reyting dengeleri değişirken, zirvede büyük sürpriz yaşandı. Daha önce listenin başında yer alan Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir ekrana gelmedi, Sevdiğim Sensin haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

İşte 16-22 Mart haftasında en çok izlenen diziler:

Total:

1.Sevdiğim Sensin

2.Abi

3.Yeraltı

4.Teşkilat

5.Halef: Köklerin Çağrısı

AB:

1.Yeraltı

2.Sevdiğim Sensin

3.Teşkilat

4.Abi

5.Eşref Rüya

ABC1:

1.Sevdiğim Sensin

2.Yeraltı

3.Abi

4.Teşkilat

5.Eşref Rüya