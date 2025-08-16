16 Ağustos Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

16 Ağustos Cumartesi 2025 günü televizyon izleyicilerini hangi programlar ve diziler bekliyor merak ediliyor. TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8’in yayın akışı ile akşamınızı planlayabilirsiniz.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - 04:25

Leyla ile Mecnun

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek beşik kertmesi yapılır. Çocuklar, isimlerini efsane âşıklar Leyla ve Mecnun'dan alırlar. Aradan yirmi beş yıl geçmiştir... Leyla ile Mecnun'un birbirlerinden haberi yoktur. Bir sabah, ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Ziyaret, iki ailenin tartışmasıyla sonlanır. Ancak Mecnun, Leyla'yı görür görmez âşık olmuştur. Onunla tanışmak ve onu etkilemek isteyen Mecnun, bir gece rüyasında Aksakallı Dede'yi görür. Aksakallı Dede'nin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla durumlar iyice karışır.

04:25 - 05:25

Kim Gitsin?

Sunuculuğunu deneyimli isim Ufuk Özkan’ın üstlendiği programda, beş yarışmacı, beş etap, bir büyük ödül. Yarışmacılar doğru cevaplarla ödül kasasını doldururken, stratejik elemelerle rekabetin dozunu artıracak.

05:25 - 06:15

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

06:15 - 07:45

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

07:45 - 10:25

Hayatımın Neşesi

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

10:25 - 12:00

Mutlu Oyuncak Dükkanı

Sakin ilerleyen bir sonbahar günü; fırtınaya yakalanıp çatıda mahsur kalmış Zıpzıp Tavşan oyuncağının ortaya çıkmasıyla hareketlenir. Adı Alyanak olan bu oyuncak için hemen bir araya gelip onun yardımına koşan kahramanlarımız; oyuncağın sahibinden ayrı düşüp kendisini burada bulduğunu öğrenirler.

12:00 - 13:45

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

13:45 - 16:55

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

16:55 - 19:00

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

Ejderhalar ve Vikingler, Berk adasında 5 yıldır barış içinde yaşamaktadır. Astrid ve arkadaşları, son zamanların favori oyunu olan ejderha yarışları sırasında gizemli bir mağara keşfederler. Mağaraya girdiklerinde, yıllardır uyumakta olan vahşi bir sürü ejderhayı da uyandırmış olurlar. Kısa süre içinde korkunç bir savaş patlak verir. Hiccup ve Toothless ise tekrar barışı sağlamak için inanılmaz bir mücadele vermeye başlarlar.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:15

Creed: Efsanenin Doğuşu

Eski boksör Apollo Creed'in evlilik dışı ilişkisinden doğan çocuğu olan Donnie, annesinin ölümünün ardından Creed'in dul eşi tarafından himaye altına alınır ve zengin bir ailede rahat bir şekilde büyür. Ancak o bu hayatı reddederek boksör olma hayallerine kapılır ve kendisini yetiştirmesi için Rocky Balboa'nın peşine düşer.

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 02:30

Durdurulamaz

Berlin'de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner'ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır.

02:30 - 04:30

Zalim İstanbul

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden bir gelin aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, memleketlisi Seher’i ikna etmek için usta bir düzenbazlığa girişir...

04:30 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 16:30

Kara Murat Fatih'in Fermanı

Türk hükümdarı Fatih, Bizans prensesi Helen'e aşıktır. Bizans hükümdarı saraydaki muhalefete rağmen Türkler'le iyi geçinme düşüncesiyle evliliğe onay verir. Ancak bunun için bir şartı vardır. Türk sultanından İstanbul'u fetihten vazgeçmesini ister. Sultan'ın şiddetli tepkisi üzerine Bizans beylerinden Nicol, Türkler'e gözdağı vermek için masum insanları öldürtür. Ölenler arasında Fatih'in fedaisi Kara Murat'ın annesi de vardır. Bu olayın ardından İstanbul üzerine yürüyen Türk ordusu kenti fetheder...

16:30 - 19:00

Kuralsız Sokaklar

Farklı coğrafyaları izleyiciyle tanıştıran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı, Haiti Sınırı Dominik Cumhuriyeti İkinci durağı Bangladeş'te seyirciyi etkileyecek hikâyeler ekrana gelecek. Kuralsız sokakların son durağı ise; Kolombiya olacak.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

41 Kere Maşallah

Naci, bir yandan anne ve baba baskısı ile boğuşan bir yandan da amansız aşkı Pelin'e açılmak için çabalayan bir adamdır. Pelin'e bir türlü açılamayan Naci, lise yıllarında kalbini kırdığı bir kızın kendisine büyü yaptırdığını öğrenir. Üzerindeki büyüyü bozmaya çalışan Naci, 3 ayda 40 tane kızı kendisine aşık etmeyi başarabilecek midir?

22:30 - 00:30

Katakulli: Gözükaralar

Kemal ve İsabel, hırsızlığı bırakmak için karar almışlardır ama hayatlarını devam ettirebilmek adına son bir iş yapmaya mecburdurlar. Soyacakları kişi bunu hak eden biri olmalıdır. Sonunda geçmişi kirli bir iş adamını seçerler. İş adamının kızı evlenecektir ve hafta sonu malikanelerinin bahçesinde aile içi bir davet verilecektir. Eve servis elemanı olarak eve sızmayı başarırlar. Ancak Kemal ve İsabel çalmak için geldikleri Fabarge yumurtasının peşinden giderlerken fark ederler ki entrikalarla dolu bir ailenin içine düşmüşlerdir.

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:30

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:30 - 04:30

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

04:30 - 06:00

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 13:00

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:00 - 16:00

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:00 - 19:00

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00

Kardeş Takımı

Sıradan bir okul sabahına uyandığını zanneden 4 kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz; anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenirler. Anne babaları, olağanüstü teknolojilerin korunduğu TeknoStar için çalışmaktadırlar ancak bu teknolojileri ele geçirmek isteyen kötü güçler tarafından kaçırılmışlardır. TeknoStar, Dünya'nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın saklandığı önemli bir merkezdir. Evlerindeki gizli bir bölmede saklanan süper bilgisayar TA-OZ 4000 namıdiğer TAKOZ'un da yardımlarıyla hem anne ve babalarını hem de Dünya'nın geleceğini kurtarmak için maceraya atılan 4 kardeş; bu zorlu yolculukta gerçek bir Kardeş Takımı'na dönüşeceklerdir.

22:00 - 23:30

Şevkat Yerimdar

23:30 - 01:30

Efsane Futbol

Ersin Düzen, Tugay Kerimoğlu, Volkan Demirel ve Tümer Metin futbolun nabzını Efsane Futbol'da tutuyor.

SHOW TV Yayın Akışı

00:00 - 01:45

Görev Başında

Yaptığı bir hata sebebiyle gözden düşen Frank Penny, görevdeki son zamanlarını polislik yaparak geçirir. Telsizde duyduğu ihbara seyirci kalamayan Penny, çok geçmeden küçük bir kızı kaçıran kişiyi vurduğunu fark edecek, sonrasında ise kızı ölmeden vaktinde kurtarabilmek için zamana karşı yarışacaktır.

01:45 - 04:00

Olanlar Oldu

Zafer Kaptan Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

04:00 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Siyah Kalp

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya anneleri Sumru'nun izini sürmeye gider. Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışır. Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atar. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlar.

08:00 - 10:00

Kuma

Doğu’nun geri kalmış bölgelerinde, feodal bir düzenin ve ona bağlı törelerin geçerli olduğu bir çevrede geçen bir öykü... Anadolu’nun ücra köylerinden birinde çobanlık yapan kimsesiz Hanım, çok sevdiği Ali ile evlenir. Birbirine çok seven çift, Hanım’ın kısır olması sebebiyle çocuk sahibi olamamaktadır. Çocuk geciktikçe Ali'nin annesinin huysuzluğu, köylünün dedikoduları ve alayları da artar. Ali’ye toz kondurmayan Hanım, kocasının çocuk sahibi olması için onu eve kuma getirmeye ikna eder ve kendi kocasına kuma aramaya çıkar. Parası ancak kör bir kıza yeter. Kız kısa sürede gebe kalır ve Ali iş bulmak için büyük kente gider.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 14:45

Keloğlan

Keloğlan yetim, garip bir oğlandır. Başına çok ilginç olaylar gelir. Yine yola koyulduğu bir gün, yolu saraya düşer. Sarayda adeta bir matem havası vardır. Padişahın biricik kızı ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Keloğlan bu kızın hayalindeki aşk olduğunu düşünür. Bütün çareleri tükenen padişah, kızının iyileşmesini sağlayacak olan kişiye büyük ödüller vaat eder. Keloğlan, kabiliyetlerini sergileyerek kızın iyileşmesini sağlayacaktır...

14:45 - 16:45

İyi Aile Çocuğu

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

16:45 - 18:25

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

Bekçi Zeynel ve komşusu Danyal, saf, iyi kalpli iki dosttur. Zeynel, küçük oğlu ve yaşlı annesiyle, Danyal ise dırdırcı karısı ve işe yaramaz oğluyla hayata tutunmaya çalışmaktadır. İkisinin de gönlünde yatan arslan bellidir. Zeynel, polis olabilmek, Danyal ise ehliyet alıp şoför olabilmek için yanıp tutuşur. Bunun için ilkokul diploması gereklidir. İki kafadar, hayallerini gerçekleştirmek için her fedakarlığı yapmaya hazırdır. Yoksul mahallede kah komik, kah hüzünlü olaylar yaşanırken, Zeynel’in gönlünde bir arslan daha yattığı ortaya çıkar. Her sabah işe giderken karşılaştığı Şükran Hemşire...

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

23:45 - 02:00

Gırgıriye

Komşu evlerde oturan Güllüye ve Bayram birbirlerine deli gibi aşıktır. Ancak her ikisinin de ailesi arasında devamlı husumet vardır. Çünkü yıllar önce aileler bir evlilik olayı yüzünden birbirlerine düşman olmuştur. Güllüye'nin annesi Sabahat, gençlik yıllarında Bayram'ın ailesinden Emin'e sevdalanmış, ancak kıskançlık yüzünden bu ilişki sona ermiştir. İşte, bu yüzden Sabahat kızı Güllüye'yi Bayram'a vermemek için sürekli bahaneler bulmaya başlar. Aileler arasındaki rekabet işlerine de yansır. İki aile Sulukule'ye gelen müşterileri paylaşamaz ve bu yüzden de sürekli kavga eder.

STAR TV Yayın Akışı

01:20 - 04:40

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus Snow, Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur. Onun hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir.

04:40 - 05:50

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

05:50 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

09:00 - 11:00

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

11:00 - 13:30

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

13:30 - 16:00

Kiralık Aşk

16:00 - 16:20

En Güzel Bölüm

En Güzel Bölüm'de; Star'ın birbirinden iddialı dizileri ve programlarından son dakika bilgileri, dizilerin heyecanla beklenen yeni bölümlerinden kısa görüntüler ekrana geliyor. Dizi setlerinde oyuncularla röportajlar, Star'ın ekran yüzlerinden özel haberler ve ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları izleyicilerle buluşuyor.

16:20 - 19:00

Erkenci Kuş

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Geliş

Birden fazla uzay gemisinin dünyaya iniş yapmasıyla gezegen adeta alarma geçer. Amaçları bilinmeyen bu varlıklarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlanır. Ordunun çağrısıyla Dr. Banks, uzaylılarla iletişim kurma görevini üstlenir. Ona bu zorlu süreçte fizikçi Ian Donnelly eşlik edecektir. İkilinin en kritik görevi, uzaylıların barış için mi yoksa istila amacıyla mı geldiklerini anlamaktır. Ancak zaman daralırken, ordunun giderek artan saldırı baskısı işleri daha da zorlaştırır.

22:30 - 00:50

Geliş

ATV Yayın Akışı

01:30 - 03:20

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda geçtiğimiz hafta yarışan, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol arkadaşlığı yapan Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer yarışmaya kaldığı yerden devam edecek. Bu iki sevilen oyuncu birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

03:20 - 05:50

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

05:50 - 07:00

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

07:00 - 10:00

Zembilli

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir. Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

10:00 - 13:20

Aile Saadeti

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur. Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur. Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez. Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur. Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür. Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer. Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar. Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür. Doberman ve Maya samimi ama bir o kadar da eğlenceli bir yüzleşme yaşarken, Tülay ve Öykü ise yarım kalmış hayallerini hatırlamakla yüzleşir.

13:20 - 15:20

Windstorm 4: Ari'nin Gelişi

Ari, davranış bozukluğu olan yetim bir genç kızdır. Agresif hareketleri yüzünden hiçbir koruyucu aile onu istememektedir. Ari, tesadüfler eseri kendini Kaltenbach çiftliğinde bulur. Burada, yaşanan yangın ve bakıcısının yaralanması sebebiyle travma yaşayan bir at olan Fırtına’yla karşılaşır. Ari ve Fırtına, birbirlerinin yaralarını saracaklardır.

15:20 - 17:00

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasebeci Servet ve Del Piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

17:00 - 19:00

Görünmez Kız

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Ölümcül Çarpışma

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo’nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo’dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

22:15 - 00:50

Aile Saadeti

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Yaparsın Bilirim

Aileler yarışacak, herkes hünerlerini sergileyecek, en iyi olan ve jüriden tam not alan kazanacak.

03:30 - 06:00

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 09:30

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

09:30 - 14:15

Gazete Magazin

14:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

