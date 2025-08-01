16 bin TL'lik borcunu almak için olay çıkarmıştı! Bülent Ersoy lüks villasına döner tezgahı kurdurdu! O anlar sosyal medyayı salladı

Mal varlığıyla son dönemde gündeme gelen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından iki adet banka dekontu paylaşmış ve 16 bin TL'lik borcunun hemen ödenmesini istemişti.

Diva, bu paylaşımıyla tepki çekince kısa süre sonra dekontları kaldırmıştı.

Bülent Ersoy şimdi de canı döner çekince Antalya'daki lüks villasına, Ankara’dan özel olarak dönerci çağırttı.

Misafirini villasında ağırlayan Ersoy, “Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık” diyerek teşekkür etti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ersoy'a; 'Para var huzur var', 'Biz onun yaşam standartlarını hayal bile edemeyiz', '16 bin TL borcun peşine düşen Bülent değil mi bu?' gibi yorumlar yapıldı.