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16 bin TL'lik borcunu almak için olay çıkarmıştı! Bülent Ersoy lüks villasına döner tezgahı kurdurdu! O anlar sosyal medyayı salladı

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Öznur Yaslı İkier

Sık sık yüksek mal varlığıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde 16 bin TL'lik borcunu almak için sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuştu. Tepki çekince paylaşımı silen Bülent Ersoy şimdi de lüks villasına döner tezgahı kurdurdu. Ünlü ismin o anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Mal varlığıyla son dönemde gündeme gelen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından iki adet banka dekontu paylaşmış ve 16 bin TL'lik borcunun hemen ödenmesini istemişti.

Diva, bu paylaşımıyla tepki çekince kısa süre sonra dekontları kaldırmıştı.

16 bin TL lik borcunu almak için olay çıkarmıştı! Bülent Ersoy lüks villasına döner tezgahı kurdurdu! O anlar sosyal medyayı salladı 1

Bülent Ersoy şimdi de canı döner çekince Antalya'daki lüks villasına, Ankara’dan özel olarak dönerci çağırttı.

16 bin TL lik borcunu almak için olay çıkarmıştı! Bülent Ersoy lüks villasına döner tezgahı kurdurdu! O anlar sosyal medyayı salladı 2

Misafirini villasında ağırlayan Ersoy, “Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık” diyerek teşekkür etti.

16 bin TL lik borcunu almak için olay çıkarmıştı! Bülent Ersoy lüks villasına döner tezgahı kurdurdu! O anlar sosyal medyayı salladı 3

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü ismin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ersoy'a; 'Para var huzur var', 'Biz onun yaşam standartlarını hayal bile edemeyiz', '16 bin TL borcun peşine düşen Bülent değil mi bu?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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