16 Şubat Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

16 Şubat Pazartesi 2026 akşamı ekran başına geçecekler dikkat! TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışları belli oldu. İşte bu akşamın dizi, film ve program sürprizleri…

Yeni haftanın ilk akşamında televizyon ekranlarında yine dopdolu bir içerik izleyiciyi bekliyor. 16 Şubat Pazartesi 2026 TV yayın akışı netleşirken, dizilerden yarışma programlarına, yerli filmlerden eğlence şovlarına kadar pek çok seçenek öne çıkıyor. Hangi kanalda hangi yapım var, favori diziniz bu akşam yayınlanacak mı? İşte kanalların güncel yayın listesi ve prime time kuşağında yaşanacak rekabetin detayları…

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 3'te 3
  • 01:30 - 03:50 Taşacak Bu Deniz
  • 03:50 - 05:30 Gönül Dağı
  • 05:30 - 06:30 Turgay Başyayla ile...
  • 06:30 - 09:20 Kalk Gidelim
  • 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:35 Seksenler
  • 14:35 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Eşref Rüya
  • 02:00 - 04:15 Poyraz Karayel
  • 04:15 - 04:45 5N 1K
  • 04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 - 05:00 Veliaht
  • 05:00 - 07:00 Görgüsüzler
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 03:00 Sevdiğim Sensin
  • 03:00 - 05:00 Ateşböceği
  • 05:00 - 06:00 Türk Müziği
  • 06:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 00:00 - 02:00 Dizi

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Aynı Yağmur Altında
  • 03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 08:00 Başka Bir Gün
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:20 Aynı Yağmur Altında

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
  • 06:00 - 07:15 Dizi
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 15:45 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 15:45 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

