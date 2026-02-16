Selçuk Yöntem’den Bihter filmi yorumu! Yıllar sonra gelen itiraf

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Aşk-ı Memnu yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan fenomen dizinin ardından çekilen sinema filmi ise uzun süre tartışılmıştı.

DİZİNİN FANLARINDAN TEPKİ GÖRMÜŞLERDİ

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Bihter vizyona girmeden önce büyük merak uyandırmış, kadroda Boran Kuzum, Hande Ataizi, Osman Sonant ve Helin Kandemir gibi isimler yer almıştı. Ancak özellikle dizinin sıkı takipçileri projeye mesafeli yaklaşmıştı.

"DÜRÜST OLMAKTA YARAR VAR"

Dizide Adnan Ziyagil karakterine hayat veren usta oyuncu Selçuk Yöntem de bir süre önce katıldığı programda sessizliğini bozmuştu. Katıldığı bir programda filmle ilgili görüşü sorulan Yöntem'in, “Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmakta yarar var. Ben beğenmedim.” yorumu gündem olmuştu. Yöntemin o sözleri tekrardan gündem oldu.