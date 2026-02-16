Lvbel C5 hayranının telefonunu kırdı! Pilates topuyla şut çekti

Rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, bu kez müziğiyle değil konserinde yaşanan ilginç anlarla gündeme geldi.

Sahnedeki enerjisiyle bilinen ünlü rapçi, performansı sırasında eline aldığı pilates topuna şut çekti. Topun kalabalığa doğru gitmesiyle birlikte beklenmedik bir an yaşandı. Ön sıralarda bulunan bir dinleyicinin elindeki telefon yere düştü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kullanıcı, paylaştığı videoya "Bana telefon borcun var" yazarak paylaştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya takipçilerinin bazıları yaşananları eğlenceli bulurken bazıları ise rapçiyi topa tuttu.