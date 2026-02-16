MAGAZİN

Lvbel C5 hayranının telefonunu kırdı! Pilates topuyla şut çekti

Lvbel C5’in konserinde pilates topuna attığı şut bir dinleyicinin telefonunu düşürdü. “Bana telefon borcun var” notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral olurdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, bu kez müziğiyle değil konserinde yaşanan ilginç anlarla gündeme geldi.

Lvbel C5 hayranının telefonunu kırdı! Pilates topuyla şut çekti 1

Sahnedeki enerjisiyle bilinen ünlü rapçi, performansı sırasında eline aldığı pilates topuna şut çekti. Topun kalabalığa doğru gitmesiyle birlikte beklenmedik bir an yaşandı. Ön sıralarda bulunan bir dinleyicinin elindeki telefon yere düştü.

Lvbel C5 hayranının telefonunu kırdı! Pilates topuyla şut çekti 2

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kullanıcı, paylaştığı videoya "Bana telefon borcun var" yazarak paylaştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya takipçilerinin bazıları yaşananları eğlenceli bulurken bazıları ise rapçiyi topa tuttu.

Lvbel C5 hayranının telefonunu kırdı! Pilates topuyla şut çekti 3

