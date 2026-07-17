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16 Temmuz 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi

16 Temmuz Perşembe günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. “Muhtemel Aşk”, Total, AB ve ABC kategorilerinin tamamında zirvede yer aldı.

16 Temmuz 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi
Öznur Yaslı İkier

Dünkü televizyon izlenme verileri, izleyicilerin ilgilerini ortaya koyuyor. İlk sırada SHOW TV'nin "Muhtemel Aşk" programı var. Reyting sıralamasında lider olan bu program, hayran kitlesini yakalamayı başardı. İzleyicilere keyifli anlar sundu.

İkinci sırada ATV'nin "Var Mısın Yok Musun" programı geliyor. Bu format uzun süredir ekranda. İzleyiciler arasında oldukça popüler. Sunucunun enerjisi ve yarışmacıların heyecanı, programın çekiciliğini artırıyor.

Üçüncü sırada yine SHOW TV'nin "Muhtemel Aşk (Özet)" programı bulunuyor. Bu özet, dizinin ana hikayesini merak edenler için ideal bir seçenek. İzleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmış.

Dördüncü sırada TV8'in "MasterChef Türkiye" yarışma programı var. Yemek yapma tutkusu ve rekabet bir araya geliyor. Program, lezzetli tarifler ve eğlenceli anlar sağlıyor.

Beşinci sırada TRT 1'in "İki Destan Bir Vatan" adlı dizisi yer alıyor. Tarihi konuları işleyen bu yapım, izleyicilere derin bir yolculuk sunuyor. Dikkat çekici hikayesiyle de beğeni topluyor.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI:

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 MUHTEMEL ASK SHOW TV 21:00:44 24:17:30
2 VAR MISIN YOK MUSUN ATV 20:45:58 23:35:26
3 MUHTEMEL ASK (OZET) SHOW TV 20:00:03 21:00:44
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:39:03 24:21:45
5 NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:01
6 IKI DESTAN BIR VATAN (T.S) TRT 1 20:10:04 22:53:11
7 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV 19:59:51 20:45:58
8 ORUMCEK ADAM (Y.S) KANAL D 20:00:54 22:31:50
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:31 19:59:52
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:19 20:00:04

Kaynak: TİAK

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