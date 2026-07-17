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Tutuklanmasının ardından o görüntüler gündem oldu! Haluk Levent açık açık söylemiş: 'Her an satarım hepinizi'

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Öznur Yaslı İkier

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Levent'in geçmişte katıldığı programlardaki görüntüleri yeniden gündem oldu. Ünlü ismin her programda 'Her an satarım hepinizi' demesi dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından o görüntüler gündem oldu! Haluk Levent açık açık söylemiş: Her an satarım hepinizi 1

Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından ünlü ismin geçmişte katıldığı programlardaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Levent'in katıldığı tüm programlarda aslında aynı şeyi söylemesi dikkat çekti.

Tutuklanmasının ardından o görüntüler gündem oldu! Haluk Levent açık açık söylemiş: Her an satarım hepinizi 2

'HER AN SATARIM HEPİNİZİ'
Haluk Levent Okan Bayülgen'in programında şu ifadeleri kullanmış; ''Bana fazla güvenmeyin diyorum. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu olay güvenilme olayı bence abartılıyor''

Levent'in başka bir programda da 'Her an satarım. Belki ben bir adamı 50 milyon dolara satarım, o 100 milyon dolara satar' demesi yeniden gündem oldu.

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Haluk Levent
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