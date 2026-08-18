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17 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişmedi

17 Ağustos 2026 Pazartesi akşamının reyting sonuçları merak ediliyor. Dün gece televizyon izleyicileri birçok heyecan verici programla karşılaştı. Ancak zirvenin sahibi değişmedi.

17 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişmedi
Öznur Yaslı İkier

Dün gece televizyon izleyicileri birçok heyecan verici programla karşılaştı. Reyting sonuçları, izleyicilerin en çok hangi yapımları tercih ettiğini gösterdi. "Alti Ustu Istanbul" en çok izlenen program oldu. ATV ekranlarında yayınlanan bu yapım, dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

İkinci sırayı "MasterChef Türkiye" aldı. Bu program, hem yemek yarışması hem de eğlenceli anlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. TV8'in popüler yarışması, akşam saatlerinin vazgeçilmezi oldu.

ATV'deki "Alti Ustu Istanbul" özet bölümü, izleyicilerin merakını artırdı. Özellikle akşam saatlerinde dikkat çekici bir izleyici kitlesi elde etti. Bu program, akşam öncesi izleyici ilgisini artıran bir unsurdu.

Günün erken saatlerinde haber bültenleri önemliydi. NOW kanalının "Now Ana Haber" programı, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kanal D'nin "Kanal D Ana Haber" programı da geniş kitlelere ulaştı.

Kanal D, "Daha 17 (TKR)" dizisiyle reyting sıralamasında yükselmeye devam etti. İzleyiciler, bu yapımı da beğendi. TRT 1’in "Organize İşler (T.S)" dizisi de dikkat çekti.

Kanal D’nin "Ask-I Memnu (TKR)" adlı yapımı, izleyicilerin ilgisini gün içinde topladı. Star TV'nin "Tosun Paşa (T.S)" komedi filmi ise akşam saatlerine damgasını vurdu.

Kanal D’nin "Sıcak Gelişme" programı, güncel olayları izleyicilere aktardı. Aynı zamanda reyting sıralamalarında kendine yer bulmayı başardı.

Dünkü televizyon izleme alışkanlıkları, popüler dizi ve programların etkisiyle şekillendi. Reyting sıralamaları, izleyicilerin hangi yapımlara ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Televizyon dünyasında rekabetin canlılığını gözler önüne serdi.

17 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişmedi 1

**DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ALTI USTU ISTANBUL ATV 20:59:59 24:16:03
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:42:35 24:18:33
3 ALTI USTU ISTANBUL (OZET) ATV 20:00:01 20:59:59
4 NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:07
5 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:31 20:00:21
6 DAHA 17 (TKR) KANAL D 20:01:11 23:16:41
7 ORGANIZE ISLER (T.S) TRT 1 20:14:39 22:05:32
8 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 16:44:25 18:17:48
9 TOSUN PASA (T.S) STAR TV 19:59:55 21:52:35
10 SICAK GELISME KANAL D 18:30:12 18:58:25

Kaynak: TİAK

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