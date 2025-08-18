17 Ağustos MasterChef'te kim elendi? Gözyaşlarına hakim olamadı: Kişisel sebeplerden...

MasterChef Türkiye'nin 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, eleme heyecanı doruk noktasına ulaştı. Haftanın başından beri süren yarışmaların ardından eleme potasına giren isimler, kalmaya çalıştı. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in jüriliğini yaptığı yarışmada, yarışmacılar kendilerini kanıtlamak için ellerinden geleni yaptı.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM

Bu hafta eleme potasında yer alan isimler Çağlar, Merve ve İlhan oldu. Mavi takımın başarısız performansı, takım kaptanı Merve'yi de potaya sürükledi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği kalamar temalı yemekleri en iyi şekilde yaparak potadan çıkmaya çalıştı.

Yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergilemek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için ter döktü. Gecenin sonunda şefler, tadım ve değerlendirmelerini tamamladıktan sonra elenen ismi açıkladı.

Hazırlanan tabaklarda sona kalan Çağlar ile Merve arasında şefler seçimini yaptı. En kötü tabağı hazırlayan Merve yarışmaya veda etti. Gözyaşlarını tutamayan Merve çok üzgün olduğunu söyledi.

Elenen Merve "İyi şeyler yaşamadım burada. Bunun sebebini anlayamadım ve bu durumdan kurtulamadım. Sabah uyandığımda mutlu uyanamadım. Yıllardır hayal ettiğim yerdeydim. Hiçbir zaman pes etmedim. Mesleğimi seviyorum ama size bunu yansıtamadığım için çok üzgünüm. Kişisel sebeplerden dolayı adapte olamadım" dedi.