17 Ağustos Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bugün televizyon izleyicilerini hangi programlar ve diziler bekliyor merak ediliyor. TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8’in yayın akışı ile akşamınızı planlayabilirsiniz.

TRT1 Yayın Akışı

01:15 - 03:35

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

03:35 - 04:25

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

04:25 - 05:15

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

05:15 - 06:35

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

06:35 - 09:20

Hayatımın Neşesi

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

09:20 - 12:30

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

12:30 - 13:25

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

13:25 - 16:00

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

16:00 - 19:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:55

Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

Karayip Denizi korsanı Kaptan Jack Sparrow için denizlerin berrak suları macera ve gizem vaat etmektedir. Ancak Siyah İnci adını verdiği gemisinin Kaptan Barbossa tarafından çalınmasıyla korsanlık hayatı bir anda alabora olur. Bu kadarla yetinmeyen Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasına baskın düzenleyerek valinin güzel kızı Elizabeth Swann'ı kaçırır. Bu olay üzerine Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner devreye girerek Jack ile işbirliği yapar. İngiliz donanmasının en hızlı gemisi olarak bilinen Interceptor'un kaptanlığını alan Jack Sparrow, Elizabeth'i kurtarıp gemisini geri alabilmek için girişimlere başlar.

22:55 - 00:10

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

KANAL D Yayın Akışı

00:30 - 02:30

Katakulli: Gözükaralar

Kemal ve İsabel, hırsızlığı bırakmak için karar almışlardır ama hayatlarını devam ettirebilmek adına son bir iş yapmaya mecburdurlar. Soyacakları kişi bunu hak eden biri olmalıdır. Sonunda geçmişi kirli bir iş adamını seçerler. İş adamının kızı evlenecektir ve hafta sonu malikanelerinin bahçesinde aile içi bir davet verilecektir. Eve servis elemanı olarak eve sızmayı başarırlar. Ancak Kemal ve İsabel çalmak için geldikleri Fabarge yumurtasının peşinden giderlerken fark ederler ki entrikalarla dolu bir ailenin içine düşmüşlerdir.

02:30 - 04:30

Zalim İstanbul

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden bir gelin aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, memleketlisi Seher’i ikna etmek için usta bir düzenbazlığa girişir...

04:30 - 05:00

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

05:00 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 16:00

Aşk Şarkısı

Kaan, 27-28 yaşlarında besteci, müzisyen bir gençtir. Ünlü pop yıldızı Ahsen'in erkek arkadaşıdır. Fakat zaman içinde Ahsen şöhret kazandıkça bu ilişkiden ve Kaan'dan sıkılmış, onu aldatmaya başlamıştır. Bundan Kaan'ın haberi yoktur. Ta ki bir stüdyo kaydı esnasında Ahsen'i futbolcu sevgilisiyle telefonda konuşurken yakalayana dek...

16:00 - 19:00

41 Kere Maşallah

Naci, bir yandan anne ve baba baskısı ile boğuşan bir yandan da amansız aşkı Pelin'e açılmak için çabalayan bir adamdır. Pelin'e bir türlü açılamayan Naci, lise yıllarında kalbini kırdığı bir kızın kendisine büyü yaptırdığını öğrenir. Üzerindeki büyüyü bozmaya çalışan Naci, 3 ayda 40 tane kızı kendisine aşık etmeyi başarabilecek midir?

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar'ın yeni durakları; Brezilya'daki dünyanın en büyük favelası Rocinha, Endonezya'nın meşhur adası Bali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtişamlı şehri Dubai.

22:15 - 23:45

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar'ın yeni durakları; Brezilya'daki dünyanın en büyük favelası Rocinha, Endonezya'nın meşhur adası Bali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtişamlı şehri Dubai.

23:45 - 02:15

Kandahar

CIA ajanı olan Tom Harris Orta Doğu'da gizli bir görevdedir. Ancak göreviyle ilgili dışarıya sızan bilgiler, Tom için büyük tehlikeye neden olur. Tom, kaçmaya çalışırken bir yandan da peşine düşen özel güçlerden de kurtulmanın yolunu arar.

NOW Yayın Akışı

01:30 - 02:45

İlk Buluşma

Kemaralarla dolu bir mekan... Garsonundan aşçısına, komisinden temizlikçisine kalabalık bir oyuncu ekibi... Kozmik odadan kulaklıklar sayesinde ekiple iletişim kuran iki sunucu ve bir şaka kurbanı... İzleyiciyi kahkahaya boğacak programda; Başına geleceklerden habersiz şaka kurbanını mekana getiren kişi, mekanda kaldıkları sürece sunucuların istekleri doğrultusunda her biri diğerinden daha zor beş farklı etaptan geçmeye çalışacak ve her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber para kazanma şansını elde ediyor.

02:45 - 04:00

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

04:00 - 06:00

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 13:00

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:00 - 16:00

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:00 - 19:00

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:00

Kayhan

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

22:00 - 23:30

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

23:30 - 01:30

Efsane Futbol

Ersin Düzen, Tugay Kerimoğlu, Volkan Demirel ve Tümer Metin futbolun nabzını Efsane Futbol'da tutuyor.

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 03:00

Kayıp İnci

İdealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çayı ve simidiyle başı boş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal, ona yardım etmeye karar verir. Kız İstanbul’a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul’da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.

03:00 - 04:15

İyi Aile Çocuğu

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

04:15 - 06:00

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

Bekçi Zeynel ve komşusu Danyal, saf, iyi kalpli iki dosttur. Zeynel, küçük oğlu ve yaşlı annesiyle, Danyal ise dırdırcı karısı ve işe yaramaz oğluyla hayata tutunmaya çalışmaktadır. İkisinin de gönlünde yatan arslan bellidir. Zeynel, polis olabilmek, Danyal ise ehliyet alıp şoför olabilmek için yanıp tutuşur. Bunun için ilkokul diploması gereklidir. İki kafadar, hayallerini gerçekleştirmek için her fedakarlığı yapmaya hazırdır. Yoksul mahallede kah komik, kah hüzünlü olaylar yaşanırken, Zeynel’in gönlünde bir arslan daha yattığı ortaya çıkar. Her sabah işe giderken karşılaştığı Şükran Hemşire...

06:00 - 08:00

Güzel Günler

Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran. Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın kuzeni Atakan’ın, Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet’in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim’in hayatı da değişmiş olur.

08:00 - 10:00

Keloğlan

Keloğlan yetim, garip bir oğlandır. Başına çok ilginç olaylar gelir. Yine yola koyulduğu bir gün, yolu saraya düşer. Sarayda adeta bir matem havası vardır. Padişahın biricik kızı ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Keloğlan bu kızın hayalindeki aşk olduğunu düşünür. Bütün çareleri tükenen padişah, kızının iyileşmesini sağlayacak olan kişiye büyük ödüller vaat eder. Keloğlan, kabiliyetlerini sergileyerek kızın iyileşmesini sağlayacaktır...

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 14:45

7 Evlat İki Damat

Yedi çoçuklu bir aile maddi zorluk içinde zor günler geçirmektedir. Fakat durumu çoçuklarına belli etmezler. En büyük kızları perihan katıldığı nişan davetinde tanıştığı gence aşık olur ve bir süre arkadaşlık ederler. Evlenmeye karar veren iki gencin ailesi pek anlaşamaz. Perhan'ın ailesi damat tarafının evlilik hazırlıklarına pek karışmaması yüzünden sıkıntı çeker.

14:45 - 16:15

Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

Piyangodan beş milyon lira kazanan iki arkadaş, talihsizlik sonucu bir ceketin cebindeki bileti başkasına kaptırırlar. Ceketin cebindeki bileti tekrar elde etmek için türlü mücadeleler veren ikilinin başına gelmedik şey kalmaz.

16:15 - 18:25

Köşeyi Dönen Adam

Adem'e Amerika’da ölen amcasından miras kaldığı haberi gelir. Sürekli itilip kakılan Adem’in bütün hayatı bu haberle değişir. Mahalle ve işyerindekiler mirastan pay almanın telaşıyla Adem’in peşinden koşmaya, bir dediğini iki etmemeye başlar. Sevdiği Şükran’la nişanı yapılır. Ancak Amerika’dan gelen miras koca bir sandık içinden çıkan bir eşektir. Duyulan hayal kırıklığı bu kez yerini kuşkulara ve eşeğin kerametli olduğu söylentilerine bırakır. Şimdi iş eşeğin kerametini çözmeye kalmıştır...

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Avanak Abdi

Abdi, duvarlara film ya da şarkıcı afişleri yapıştırarak hayatını kazanan saf bir delikanlıdır. Bir gün afişini gördüğü şarkıcı Nevin Şenses'e aşık olur. Ancak bilmediği bir şey vardır... Mafya babası Barut Osman da Nevin'e aşıktır. Abdi, aşkı için Barut Osman'a kafa tutar. Şansı ve zekası yardımıyla Barut Osman'ı yenmeyi başarır.

21:45 - 23:45

Namuslu

Ali Rıza Bey, bir iş yerinde vezne memuru olarak çalışmaktadır. Dürüstlüğüyle tanınan Ali Rıza, iş yerine ait parayı bankaya götürdüğü sırada soyulur. Ancak ne iş arkadaşları ne de ailesi bu duruma inanır. Ali Rıza'nın paraları zimmetine geçirdiği söylentisi yayılınca; başta karısı olmak üzere, kaynanası ve tüm esnaf çevresinde pervane olur.

23:45 - 01:45

Mekanik

Mekanik, olası düşmanlarını yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop; eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan menajeri Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar.

STAR TV Yayın Akışı

00:50 - 02:30

Tarkan Gümüş Eyer

Altar, bir Hun kalesinin komutanı ve de Atilla'nın ona hediye ettiği Gümüş Eyer'in sahibidir. Kostok'un amacı da hem Hunlar'dan kurtulmak hem de bu değerli eyeri ele geçirmektir. Kostok'un hain planları sonucu Altar, yaşamını yitirir. Babasından yadigar kalan Gümüş Eyer'i ve Hunları korumak ise oğlu Tarkan'a kalır...

02:30 - 04:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

04:00 - 05:30

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

05:30 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

09:00 - 10:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

10:30 - 12:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

12:00 - 14:00

Vahe ile Tatildeki Mutluluk

Vahe Kılıçarslan'ın hazırlayıp sunduğu Vahe ile Tatildeki Mutluluk programının bu haftaki durağı Tokat... İlin yöresel lezzetleri, bölgeye ait yemeklerin yapılışları ve turizm açısından kültürel özellikleri tanıtılıyor. Dopdolu içeriğiyle program, güzel şehirlerimizi ve yöresel lezzetleri keşfetmeye devam ediyor.

14:00 - 16:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

16:00 - 16:20

En Güzel Bölüm

En Güzel Bölüm'de; Star'ın birbirinden iddialı dizileri ve programlarından son dakika bilgileri, dizilerin heyecanla beklenen yeni bölümlerinden kısa görüntüler ekrana geliyor. Dizi setlerinde oyuncularla röportajlar, Star'ın ekran yüzlerinden özel haberler ve ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları izleyicilerle buluşuyor.

16:20 - 19:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

22:30 - 00:30

Bittin Sen

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl’ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir. Anıl’dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl’ın ‘seninle konuşmak istediğim bir konu var’ demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl’dan intikam almak.

ATV Yayın Akışı

00:50 - 02:40

Ölümcül Çarpışma

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo’nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo’dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

02:40 - 05:00

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

05:00 - 07:00

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

07:00 - 10:00

Gençliğim Eyvah

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu olaylar konu ediliyor. Gençliğim Eyvah; aşkların, büyük sırların ve beceriksizce çevirilen entrikaların komedisi...

10:00 - 12:00

Köpek Didi'nin Çiftliği

Didi dünyada ünlü sirk gösterilerinde yer alan kibirli ve yetenekli bir köpektir. Gösterisi sırasında rakip sirk tarafından kaçırılmaya çalışılır. Didi kaçmaya başarır, fakat sirki kasabayı terk etmiş ve onu geride bırakmıştır. Şanslı köpek, Billy adında şehirden kasabaya daha yeni taşınmış bir çocuk tarafından bulunur. Billy’nin çiftliğinde diğer ahır hayvanlarıyla birlikte yaşamaya başlar. Sirkte bulamadığı aile sıcaklığını burada bulmuştur.

12:00 - 14:00

Windstorm 5: Büyük Kasırga

At çiftliğinde Mika ve diğer arkadaşları ile birlikte mutlu bir hayata başlayan Ari, zamanla yeteneklerini ve bu hayattaki yerini sorgulamaya başlar. Bir gün şehirlerine gelen sirki izlemeye gider ve izlediği atlı gösteriden çok etkilenir. Sirkin atı Kasırga hasta ve yaşlı olduğu için artık sirkte çalışmaması gerekmektedir. Aynı zamanda Kasırga ve Ari’nin atı Fırtına birbirlerine çok benzemektedirler. Ari, sirk ile anlaşarak Fırtına ile bir gösteri sergilemeye karar verir ve çalışmalara başlar ama sirk sahibinin Fırtına için başka planları vardır.

14:00 - 17:00

Aile Saadeti

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur. Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur. Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez. Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur. Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür. Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer. Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar. Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür. Doberman ve Maya samimi ama bir o kadar da eğlenceli bir yüzleşme yaşarken, Tülay ve Öykü ise yarım kalmış hayallerini hatırlamakla yüzleşir.

17:00 - 19:00

Ölümcül Çarpışma

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan’in canlandırdığı özel güvenlik görevlisi Luo’nun tehlikeli bir görevine odaklanıyor. Orta Doğu’daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında Luo’dan petrol işçilerini oradan kurtarması istenir. Luo, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 02:30

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

02:30 - 05:00

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

05:00 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 14:15

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

14:15 - 16:15

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

16:15 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.