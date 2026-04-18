17 dönümlük araziye kendi çiftliğini kurdu! İlker Ayrık doğa ile iç iç bir yaşam sürüyor

Yaparsın Aşkım yarışması ile bir süre adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Ayrık Kısmet, Başımın Belası, Geniş Aile ve Seksenler gibi birçok başarılı projede rol almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan, tiyatro sahneleri ve YouTube ile izleyicisinin karşısına çıkan İlker Ayrık doğa ile iç iç bir yaşam sürüyor.

Şehrin stresinden sıkılan ünlü isim Beykoz'un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir araziye çiftlik kurdu.

Ayrık çiftlik yaşantısından karelerini de sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşıyor. Çiftliğinde sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım yapan İlker Ayrık çiftliğinde çeşitli gösteriler ve atölyelere de yer veriyor.

Ayrık daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.