17 Ekim cuma reyting sonuçları! Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar reyting birincisi kim?

17 Ekim 2025 Cuma gecesi reyting sonuçları televizyon dünyasında yankı uyandırdı. Uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu hafta tahtını bir başka yapıma devretmek zorunda kaldı.

ABC1 ve Total gruplarında iddialı bir performans sergileyen Kızılcık Şerbeti, her ne kadar sosyal medyada #KızılcıkŞerbeti etiketiyle gündem yaratmayı başarsa da, reytinglerde beklenen sonucu alamadı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ABC1'de 7.72 izlenme oranı ve 21.41 izlenme payı, Total'de ise 6.53 izlenme oranı ve 18.55 izlenme payı elde etti. AB grubunda ise 5.97 izlenme oranı ve 18.82 izlenme payı ile yine başarılı bir grafik çizdi.

Ancak bu oranlar, zirveye yetmedi.

Uzun soluklu macerasıyla izleyicinin gönlünde taht kuran Arka Sokaklar dizisi, 17 Ekim Cuma gecesi yayınlanan bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı. Dizinin Total grubunda elde ettiği başarı, yapımcıları ve oyuncuları sevince boğdu. Ayrıca, Taşacak Bu Deniz ve Aşk ve Gözyaşı dizileri de reyting yarışında yerini aldı.

17 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI!

TOTAL

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 TASACAK BU DENIZ TRT 1

3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

AB

1 TASACAK BU DENIZ TRT 1

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ARKA SOKAKLAR KANAL D

ABC

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 TASACAK BU DENIZ TRT 1

3 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ARKA SOKAKLAR KANAL D