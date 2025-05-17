17 Mayıs Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Mayıs 2025 günü cumartesi akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 00:45

Gazze'yi Görüyorum

Gazze'yi Görüyorum belgeseli, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze topraklarında başlattığı soykırımı konu ediniyor. Belgesel, soykırımın birinci yılında tüm dünyanın gözü önünde yaşanan felakete karşı insanların gerçekleştirdiği tüm protestoları ve eylemleri ekranlara taşıyor. Belgeselin her bölümünde, dünyanın farklı yerlerinden insanların Gazze soykırımına karşı çıkarken verdiği mücadele ve hikayeleri gözler önüne seriliyor.

00:45 - 03:00

Buğday Tanesi

Serkan Bayram, henüz küçük bir bebekken buğday tarlasında çıkan elim yangında, ellerini kaybeder. Büyük mücadeleler vererek hayata tutunmayı başaran Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babasıdır. O, haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşı verdiği mücadele ile engelli insanlara umut olur.

03:00 - 05:30

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

05:30 - 06:40

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

06:40 - 08:55

Beni Böyle Sev

Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuğu olmasına rağmen mütevazı bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatına yön veren aşırı ilgisi ile yetişmiştir. Babası ise onun bir an önce okulunu bitirip şirketin başına geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoğraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayşem, Trabzon'dan İstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaşam enerjisi yüksek bir kızdır. Memleketinde köftecilik yapan babası Nail'den ilk kez ayrılmıştır. Ayşem, İstanbul'da amcası İlyas'ın yanında yaşarken yengesinin kendisini istemediğini öğrenince evden ayrılır. Ömer'le yolları da bu zor zamanlarında kesişir.

08:55 - 10:00

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

10:00 - 11:40

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

11:40 - 12:45

Portreler: Mahzuni

Mahzuni belgeselinde, Mahzuni Şerif'in TRT kanallarında şimdiye kadar seslendirmiş olduğu eserlerinden derlemeler ve yeni dönem genç halk müziği sanatçılarından alınan performanslarla ozanın türküleri yer alıyor. Binlerce eser üreten, yüzlerce plak ve kaseti bulunan Mahzuni Şerif ile yapılan son radyo belgesellerinden kesitler de yine izleyicilerle paylaşılıyor. Maraş'ın Berçenek köyünden tüm ülkeye ve dünyaya sesini duyuran halk ozanının hayatı farklı yönleriyle ortaya konuyor.

12:45 - 14:05

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

14:05 - 17:50

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

17:50 - 19:00

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Kaya Ailesi, Taner'in doktoru bulmasını beklerken, Selma'nın okulunda bir gezi düzenlenecektir. Gezi sırasında neler yaşanacaktır? Süleyman, doktordan aldığı iyi haberle yaşam sevincini bulur. Süleyman kasabalı çocuklar için ne yapacaktır? Fidan, Behçet'in yalan söylemesinden dolayı kırılır. İkili arasında neler olacaktır? Hüseyin'in borçlu olduğu kişiler kasabaya gelir. Hüseyin'i kurtarabilmek için Seyfettin ne yapacaktır?

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Eşref Rüya

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyordur. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir.

02:45 - 04:45

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

04:45 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 14:00

Arda'nın Mutfağı

Arda'nın Mutfağı bu hafta sonu evde severek yapacağınız üç tarifle sizi ekran başına davet ediyor. Menüde bu hafta nefis bir Sucuk Köfte, Babagannuş ve Hindistan Cevizli Kakaolu Kek var!

14:00 - 16:00

Arka Sokaklar

20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır. Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır.

16:00 - 19:00

Eşref Rüya

Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret'e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. Yetimler'in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba'nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler'de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak'ın sunuculuğunu üstlendiği sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, en beğenilen bölümleriyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşuyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bölüm konuğu Karadeniz türkülerinin sevilen sesi ve başarılı oyuncu Şevval Sam.

23:15 - 01:45

Uzak Şehir

Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken, niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Boran'ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmel'le Halis'in tepesine çöker. Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip, konağın kapısını yakarak girerken, kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur.

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:45

Adım Farah

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

03:45 - 06:00

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

06:00 - 07:45

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

07:45 - 08:30

Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

Fatih Savaş dini konularda konuklarıyla keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 11:20

Ekonomi Arası

Uzman konuklarla, ekonomideki ve para piyasalarındaki son dakika gelişmelerinin yanı sıra, ekonomide son dönemin en çok ilgi çeken konularından kripto para konuşuluyor.

11:20 - 12:15

Memet Özer ile Mutfakta

Geleneksel tatlardan dünya mutfağına eşsiz lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde Memet Özer'in mutfağında can buluyor. Programın bu haftaki konukları iş dünyasının başarılı isimleri ve anne-oğul ikilisi Orkun Olgar ile Kadriye Olgar oluyor.

12:15 - 12:45

Kamera Arkası

Vizyon filmlerinden set ziyaretlerine, film galalarından oyuncularla röportajlara kadar renkli konulara yer verilen programda, hem yerel hem de dünyadan haberler konu alınıyor.

12:45 - 16:00

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

16:00 - 19:00

Şakir Paşa Ailesi

Büyükada'daki görkemli köşkte, otoriter Şakir Paşa ve ailesine bağlı, fedakâr eşi İsmet Hanım'ın liderliğindeki aile, uzun süredir yurtdışında olan oğulları Cevat'ın dönüşüyle çalkalanır. Cevat, yanında İtalyan eşi ve bebeğiyle gelirken, bu ziyaret aile içinde eski hesapları ve derin çatışmaları gün yüzüne çıkarır. İsmet Hanım'ın sevinci ve Şakir Paşa'nın soğuk karşılaması, aileyi bekleyen büyük krizlerin habercisidir. Bu kavuşma, köşkün ihtişamlı duvarları ardında saklanan sırların ortaya çıkacağı yeni bir dönemin başlangıcıdır.

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:30

Zaferin Rengi

Anadolu'da başlatılan büyük direniş, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatılıyor. 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadele, işgal altında bulunan İstanbul'da büyür. Bu süreçte kazandıkları futbol zaferleriyle moral bulan Türk halkı, bağımsızlık için ciddi bir direniş başlatır.

23:30 - 01:30

Maskeli Beşler Kıbrıs

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği dönemlerden sonra suç işlememeye tövbe etmiş, ticaretle uğraşmaktadır. Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir. Kıbrıs'ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Bir araya gelen ekip Kıbrıs’a hareket eder. Planlar ve soygun çabaları çeteyi komik süprizlerle karşı karşıya getirir.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

02:30 - 04:45

Siyah Kalp

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya anneleri Sumru'nun izini sürmeye gider. Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışır. Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atar. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlar.

04:45 - 08:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

08:00 - 10:00

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 14:45

Nereden Çıktı Bu Velet

Saf ve iyi niyetli iki adam, bir gün peşlerine takılan küçük bir çocuğu evlerine götürürler. Küçük çocuk fidye için bir çete tarafından kaçırılmışken, onların ellerinden kurtulmuştur. Peşlerine takıldığı iki kafadar, bekar oldukları için ev sahibinden çekinmektedirler ve çocuğu saklamak için çeşitli yollar denerler. Onlar böylesine telaşlı ve endişeliyken, çocuğun yüklü bir servete sahip olduğu ortaya çıkar.

14:45 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

23:45 - 01:30

Yusuf Yusuf

Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelecek olan Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 02:30

Organize İşler

Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli, usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusuf Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır. Sayko Tugay, Pepe Silvio, Suskun Üzeyir, Teneke Mahalleli İzzet Ayna, gizli kumarhane sahibi Altındiş Selahattin ve daha birçok kanun dışı şahsiyet vardır İstanbul'un organize işlerinde... Herkes bazen kurtarılmaya muhtaç, bazen kurtarıcıdır. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı İstanbul'da tüm işler organizedir. Hal böyle olunca, koskoca Süpermen bile İstanbul'da görevini layıkiyle yerine getiremez ve üstelik dayak bile yer.

02:30 - 04:00

Kurtuluş Son Durak

Psikolog olan Eylem, evlilik hazırlıkları yapan, beraber olduğu adamı çok seven bir kadındır. Fakat nişanlısı Okan ile beraber oturmak için Kurtuluş semtinde aldıkları eve sürpriz biçimde yalnız başına taşınır. Zira Okan evliliğe hazır olmadığını söyleyerek Eylem'den ayrılmıştır. Eylem yeni taşındığı Saadet Apartmanı'nda aşk acısı ile depresyona girer. Apartmanda sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen beş komşusu Eylem'e yardımcı olmaya çalışırken, kendi hayatlarını çok baştan aşağıya değiştirecek olaylar yaşayacaklardır.

04:00 - 05:30

Sefirin Kızı

Yoksul bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

05:30 - 07:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

07:00 - 08:15

İki Aile

Oğuz 45 yaşında iyi para kazanan bir reklamcıdır. Karısı öldükten sonra üç kızına hem annelik hem de babalık yapmıştır. Her şey Oğuz'un eskiden babaannesine ait olan ve çocukluğunun geçmiş olduğu iki katlı evi satın alması ile başlar. Eda 35 yaşında, kendisini sekreteriyle aldatan başbelası kocasından boşanmış, 2 çocuklu bir kadındır. O da tıpkı Oğuz gibi yeni bir hayata yeni bir evde başlamanın hayallerini kurmaktadır. Ferit 27 yaşında Adanalı zengin ailenin hayta oğlu. Kumar borcu yüzünden babasına ait köşkü sahte vekaletle satışa çıkartır. Eda ve Oğuz'a ayrı ayrı evi satar ve ortalık karışır...

08:15 - 09:00

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

Alanında uzman konuklar ile sağlık önerileri ve yepyeni tedavi yöntemleri...

09:00 - 11:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

11:00 - 12:00

Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

Şef Özlem Mekik, hem lezzetli hem de pratik özel tarifler hazırlıyor. Bu lezzet şöleninin yanı sıra, Şef Özlem Mekik mutfağa dair en özel sırlarını ve tüyolarını da izleyicileriyle paylaşıyor.

12:00 - 14:30

Nalan

Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen iki yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir. İlk programında Nalan'ın eski sevgilisi rapçi Talat konuk olur. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

14:30 - 16:30

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

16:30 - 19:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Vizontele Tuuba

Güneydoğu'nun ücra bir köyünde, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu köyde halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün köye devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik ve sakat kızı Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

22:30 - 00:30

Vizontele Tuuba

Güneydoğu'nun ücra bir köyünde, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu köyde halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün köye devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik ve sakat kızı Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

ATV Yayın Akışı

00:30 - 03:00

Can Borcu

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar. Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel...

03:00 - 05:50

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:50 - 07:30

Hercai

Midyat’a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder. Ardından torunu Reyyan’ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil... Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasında verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkiler. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 13:30

Can Borcu

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar. Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel...

13:30 - 15:30

Gizli Karargah

Dünyayı kurtaran süper kahraman Muhafız'ın bir numaralı hayranı olan Charlie'nin babası ile arası pek iyi değildir. Çünkü babası iş yüzünden onu hep ihmal etmekte, verdiği sözleri tutmamaktadır. Charlie bir gün arkadaşları ile evde takılırken babasının gizli karargahını keşfeder. Babası aslında hayranı olduğu Muhafız'dır. Charlie ve arkadaşları Muhafız'ın güç kaynağını yanlışlıkla aktive edince yayılan sinyallerden karargahın yerini bulan düşmanlar, karargaha saldırırlar. Muhafız, her şeyden habersiz, dünyanın bir ucunda görevdedir. Charlie ve arkadaşları, Muhafız'ın güç kaynağının peşinde olan düşmanları tek başlarına alt etmek zorundadırlar.

15:30 - 19:00

Bir Gece Masalı

Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir. Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir, Kürşat'a zor bir seçim sunar. Canfeza'ya Selim Allame'nin yaşadığını söylemeyen Mahir; Kürşat'ın yardımıyla büyük bir operasyona hazırlanırken Canfeza'ya moral olsun diye onu dışarı çıkarır ve ikili gecenin sonunda evlerine döner. Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir'in büyük bir tuzağa çekildiğini öğrenen Asaf, ne yapacak? Zamanında Mahir'e ulaşabilecek midir?

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocuklarının kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle kabusa döner. Defne'nin hayati tehlikesi, tüm aileyi sarsar. Handan yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissederken, Necmiye'nin ağır suçlamalarıyla iyice sarsılır. Evlilik kararını sorgulayan Handan, belki de kavuşamadan ayrılmaya karar verecektir. Aileyi bir arada tutmaya çalışan Çınar ve Yasemin ise bu çabanın ortasında birbirlerine yakınlaşırlar.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Survivor Ekstra

Adadan çok özel görüntüler, yarışmacıların ada hayatından kesitler ve performans değerlendirmeleri ekrana geliyor.

01:30 - 04:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

04:00 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 07:45

Dizi

07:45 - 08:00

Süper 1 Takım

Birol ile Birce’nin hayvan dostlarıyla yaşadığı birbirinden eğlenceli maceralar...

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 15:45

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

15:45 - 20:00

Survivor Panorama

Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmaya ait ilk yorumlar, tüm yarışmacılar hakkında yapılacak ilk değerlendirmeler ve tüm merak edilenler Survivor Panorama'da ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.