17 Ocak Cumartesi MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye’de büyük finale geri sayım başladı. Üç etaplı zorlu mücadelenin ardından Sergen ikinci finalist oldu. İşte 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef Türkiye’de büyük finale saatler kala heyecan doruğa çıktı. Şef ceketini alarak finalist adayı olmaya hak kazanan Çağatay, Kıvanç ve Sergen, finale yükselebilmek için tezgâh başında tüm yeteneklerini sergiledi. Üç etap üzerinden oynanan kritik gecede hem jüri değerlendirmeleri hem de puanlar sonucu belirledi. Peki, MasterChef kim kazandı? 17 Ocak Cumartesi MasterChef’te ikinci finalist kim oldu? İşte son bölümde yaşanan tüm gelişmeler…

MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef’te üç etaplı final mücadelesinin ardından en yüksek puanı alan Sergen, gecenin sonunda ikinci finalist olarak adını büyük finale yazdırdı. Zorlu tarifler ve zamanla yarışılan etaplarda Sergen, hem teknik hem de lezzet açısından jüri üyelerinden tam not aldı.
Final haftasının en kritik anlarından birinde, jüri değerlendirmeleri sonucunda Hasan, MasterChef’te ilk finalist olmayı başarmıştı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Finale yükselme şansını kaybeden isimler de belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çağatay ve Kıvanç, MasterChef hayallerine veda ederek yarışmadan elendi.

