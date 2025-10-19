MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

18 Ekim MasterChef Türkiye'de kim elendi? Seyirciler ikiye bölündü

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, eleme potasındaki yarışmacılar Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer Barış ve Furkan, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef'ten kim elendi? İşte detaylar...

18 Ekim MasterChef Türkiye'de kim elendi? Seyirciler ikiye bölündü

MasterChef hayalleri sona erdi! Eleme potasındaki isimler kıyasıya yarıştı, bir isim daha MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MasterChef Türkiye, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yine nefesleri kesti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, eleme potasına giren altı isim, hayallerine veda etmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Haftanın eleme adayları Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer Barış ve Furkan, şeflerin belirlediği yemeği en iyi şekilde yaparak yarışmada kalmayı hedefledi.

18 Ekim MasterChef Türkiye de kim elendi? Seyirciler ikiye bölündü 1

Yarışmacılar, eleme etabında hem yaratıcılıklarını hem de teknik bilgilerini kullanarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Kritik tadımın ardından şefler, yarışmacıların performanslarını değerlendirdi ve en zayıf halkayı belirledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.

Günün sonunda şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Cansu MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

Cansu'nun elenmesi X'te de konuşuldu. Seyircilerin bir kısmı bu ayrılığa sevinirken bir kısmı da 'hak etmedi' yorumlarında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprüde panik atak geçirdi! Engin Polat yanına koştuKöprüde panik atak geçirdi! Engin Polat yanına koştu
Nusret Gökçe hakkında olay iddialar! Kadın çalışanlara masaj...Nusret Gökçe hakkında olay iddialar! Kadın çalışanlara masaj...

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.