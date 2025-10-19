18 Ekim MasterChef Türkiye'de kim elendi? Seyirciler ikiye bölündü

MasterChef hayalleri sona erdi! Eleme potasındaki isimler kıyasıya yarıştı, bir isim daha MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MasterChef Türkiye, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yine nefesleri kesti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, eleme potasına giren altı isim, hayallerine veda etmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Haftanın eleme adayları Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer Barış ve Furkan, şeflerin belirlediği yemeği en iyi şekilde yaparak yarışmada kalmayı hedefledi.

Yarışmacılar, eleme etabında hem yaratıcılıklarını hem de teknik bilgilerini kullanarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Kritik tadımın ardından şefler, yarışmacıların performanslarını değerlendirdi ve en zayıf halkayı belirledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.

Günün sonunda şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Cansu MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

Cansu'nun elenmesi X'te de konuşuldu. Seyircilerin bir kısmı bu ayrılığa sevinirken bir kısmı da 'hak etmedi' yorumlarında bulundu.