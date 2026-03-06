Sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne yazdırdı! Müge Anlı şaştı kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü araştırılmaya başlandı. Ramazan Arıkan’ın kızı Sude Arıkan yayına katıldıktan sonra eski sevgilisi Berat, programda yaptığı sürpriz açıklamalarla dikkat çekti.

Berat, Sude’ye olan sevgisini göstermek için sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdığını açıkladı. Berat, dövmeyle ilgili şunları söyledi: “Yanında hissetsin diye babasının doğum tarihini yaptırdım.

Babasının kaybından sonra üzüntü yaşıyordu, sürpriz yapmak istedim. Kalbimde dövmesi… Sude’nin de gözlerini enseme yaptırdım.”

Müge Anlı Berat'ın bu açıklamaları sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı, Sude'ye dönerek 'Hoşuna mı gitti senin de?' Anladım. Şıklık olsun diye...' diyerek anlam vermekte zorlandığını dile getirdi.

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.