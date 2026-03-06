MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne yazdırdı! Müge Anlı şaştı kaldı

Müge Anlı’da Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü gündeme getirilirken, kızı Sude ve eski sevgilisi Berat'ın aşkı programa damga vurdu. Berat, Sude'nin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdığını söyleyerek herkesi şaşırttı. Müge Anlı ise bu duruma anlam vermekte zorlandı.

Sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne yazdırdı! Müge Anlı şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü araştırılmaya başlandı. Ramazan Arıkan’ın kızı Sude Arıkan yayına katıldıktan sonra eski sevgilisi Berat, programda yaptığı sürpriz açıklamalarla dikkat çekti.

Berat, Sude’ye olan sevgisini göstermek için sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdığını açıkladı. Berat, dövmeyle ilgili şunları söyledi: “Yanında hissetsin diye babasının doğum tarihini yaptırdım.

Sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne yazdırdı! Müge Anlı şaştı kaldı 1

Babasının kaybından sonra üzüntü yaşıyordu, sürpriz yapmak istedim. Kalbimde dövmesi… Sude’nin de gözlerini enseme yaptırdım.”

Sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne yazdırdı! Müge Anlı şaştı kaldı 2

Müge Anlı Berat'ın bu açıklamaları sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı, Sude'ye dönerek 'Hoşuna mı gitti senin de?' Anladım. Şıklık olsun diye...' diyerek anlam vermekte zorlandığını dile getirdi.

Sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne yazdırdı! Müge Anlı şaştı kaldı 3

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlu Beren 22 yaşında! Yakışıklılığıyla görenleri mest etti Oğlu Beren 22 yaşında! Yakışıklılığıyla görenleri mest etti
Ortalık fena karıştı! Ağzına geleni saydıOrtalık fena karıştı! Ağzına geleni saydı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.