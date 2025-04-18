18 Nisan 2025 Cuma (Bu akşam) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın rehberi

18 Nisan 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Sustalı Ceylan dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

18 NİSAN 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI



ATV YYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Sustalı Ceylan

04:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

23:20 Sustalı Ceylan

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

01:00 Kral Kaybederse

03:00 Emine

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Banker Bilo

22:30 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

03:15 Şahane Hayatım

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025