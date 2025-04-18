18 Nisan 2025 Cuma (Bu akşam) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın rehberi

18 Nisan 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Atv ekranlarında saat 20:00'da Sustalı Ceylan dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
18 NİSAN 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Sustalı Ceylan
04:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:20 Sustalı Ceylan
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
01:00 Kral Kaybederse
03:00 Emine
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Banker Bilo
22:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
03:15 Şahane Hayatım
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:40 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
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