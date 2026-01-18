MAGAZİN

18 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

18 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bugün TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Akşam kuşağından gündüz programlarına kadar merak edilen tüm detaylar haberimizde.

18 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 18 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışı, ulusal kanalların gün boyu ve prime time programlarını netleştirdi. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in dizileri, yarışmaları, filmleri ve eğlence programları izleyiciler için ekran başına geçme planını belirliyor. İşte 18 Ocak Pazar günü TV’de yayınlanacak yapımların detaylı listesi…

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:05 Taşacak Bu Deniz
  • 04:05 - 06:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 06:15 - 08:30 Ege'nin Hamsisi
  • 08:30 - 11:45 Gönül Dağı
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:10 Turgay Başyayla ile...
  • 14:10 - 17:30 Cennetin Çocukları
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Eşref Rüya
  • 02:30 - 04:00 Poyraz Karayel
  • 04:00 - 05:00 Müzik Arası
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Pazar
  • 13:00 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 - 05:00 Veliaht
  • 05:00 - 08:00 Rüya Gibi
  • 08:00 - 10:00 Üç Geline Altı Damat
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Uyanık Gazeteci
  • 15:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:00 Şark Bülbülü

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:00 Alemde Bir Gece
  • 02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:15 Hababam Sınıfı Tatilde

ATV Yayın Akışı

  • 02:00 - 05:00 Kardeşlerim
  • 05:00 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:40 Kuruluş Orhan
  • 15:40 - 19:00 A.B.İ.
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:00 Gençlik Rüzgarı
  • 06:00 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 17:30 Gazete Magazin
  • 17:30 - 20:00 MasterChef Türkiye All...
