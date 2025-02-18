18 Şubat 2025 Salı Tv yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Salı akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Star Tv'de ise yeni dizi Kral Kaybederse saat 20:00'da ekranda olacak.
ATV:
08:00: Kahvaltı Haberleri
10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00: Gün Ortası
14:00: Can Borcu
16:00: Esra Erol'da
19:00: ATV Ana Haber
20:00: Bir Gece Masalı
**Kanal D:
09:00: Neler Oluyor Hayatta
11:15: Yaprak Dökümü
13:00: Gelinim Mutfakta
16:00: Arka Sokaklar
19:00: Kanal D Ana Haber
20:00: Şirinler 2
22:15: Şeytan Marka Giyer
Star TV:
07:00: Güne Başlarken
09:45: Sana Değer
13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:20: Kiralık Aşk
19:00: Star Haber
20:00: Kral Kaybederse
Show TV:
08:00: Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00: Bahar
12:30: Gelin Evi
15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45: Show Ana Haber
20:00: Bahar
NOW TV (FOX TV):
08:00: İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30: Şakir Paşa Ailesi
13:30: En Hamarat Benim
16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00: Hudutsuz Sevda
TRT 1:
07:00: Benim Güzel Ailem
10:30: Alişan ile Hayata Gülümse
13:15: Seksenler
14:20: Dizi
17:45: Lingo Türkiye
19:00: Ana Haber
19:55: İddiaların Aksine
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