18 Şubat 2025 Salı Tv yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Salı akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de ise yeni dizi Kral Kaybederse saat 20:00'da ekranda olacak.

ATV:

08:00: Kahvaltı Haberleri

10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00: Gün Ortası

14:00: Can Borcu

16:00: Esra Erol'da

19:00: ATV Ana Haber

20:00: Bir Gece Masalı

**Kanal D:

09:00: Neler Oluyor Hayatta

11:15: Yaprak Dökümü

13:00: Gelinim Mutfakta

16:00: Arka Sokaklar

19:00: Kanal D Ana Haber

20:00: Şirinler 2

22:15: Şeytan Marka Giyer

Star TV:

07:00: Güne Başlarken

09:45: Sana Değer

13:00: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:20: Kiralık Aşk

19:00: Star Haber

20:00: Kral Kaybederse

Show TV:

08:00: Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00: Bahar

12:30: Gelin Evi

15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45: Show Ana Haber

20:00: Bahar

NOW TV (FOX TV):

08:00: İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30: Şakir Paşa Ailesi

13:30: En Hamarat Benim

16:30: Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00: Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00: Hudutsuz Sevda

TRT 1:

07:00: Benim Güzel Ailem

10:30: Alişan ile Hayata Gülümse

13:15: Seksenler

14:20: Dizi

17:45: Lingo Türkiye

19:00: Ana Haber

19:55: İddiaların Aksine