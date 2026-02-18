MAGAZİN

18 Şubat Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

18 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranında yine dopdolu bir yayın akışı var! TRT1’den Show TV’ye kadar bugün hangi diziler, programlar ve filmler izleyiciyi bekliyor?

18 Şubat Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın ortasına gelinirken 18 Şubat Çarşamba 2026 TV yayın akışı izleyiciler için güncellendi. Popüler diziler, eğlence programları, belgeseller ve film kuşakları bu akşam da pek çok kişi için “ne izlesem?” sorusuna yanıt olacak. TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8 gibi kanallarda öne çıkan içerikleri sizin için derledik — işte 18 Şubat Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacaklar!

TRT1 Yayın Akışı

  • 02:00 - 05:00 Kara Ağaç Destanı
  • 05:00 - 05:45 Seksenler
  • 05:45 - 06:35 Turgay Başyayla ile...
  • 06:35 - 09:15 Kalk Gidelim
  • 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:35 Seksenler
  • 14:35 - 17:45 Vefa Sultan
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 22:30 Vefa Sultan

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Poyraz Karayel: Küresel...
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 - 05:00 Veliaht
  • 05:00 - 08:00 Bahar
  • 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Tur Rehberi

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:00 Sevdiğim Sensin
  • 02:00 - 04:00 Sefirin Kızı
  • 04:00 - 05:30 Ateşböceği
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 00:00 - 02:00 Dizi

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan
  • 03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 08:00 Başka Bir Gün
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 15:45 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 15:45 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

