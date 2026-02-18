18 Şubat Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın ortasına gelinirken 18 Şubat Çarşamba 2026 TV yayın akışı izleyiciler için güncellendi. Popüler diziler, eğlence programları, belgeseller ve film kuşakları bu akşam da pek çok kişi için “ne izlesem?” sorusuna yanıt olacak. TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8 gibi kanallarda öne çıkan içerikleri sizin için derledik — işte 18 Şubat Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacaklar!

TRT1 Yayın Akışı

02:00 - 05:00 Kara Ağaç Destanı

05:00 - 05:45 Seksenler

05:45 - 06:35 Turgay Başyayla ile...

06:35 - 09:15 Kalk Gidelim

09:15 - 10:30 Adını Sen Koy

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:35 Seksenler

14:35 - 17:45 Vefa Sultan

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:30 Vefa Sultan

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Poyraz Karayel: Küresel...

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 - 05:00 Veliaht

05:00 - 08:00 Bahar

08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:15 Tur Rehberi

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00 Sevdiğim Sensin

02:00 - 04:00 Sefirin Kızı

04:00 - 05:30 Ateşböceği

05:30 - 07:00 Erkenci Kuş

07:00 - 09:30 Sefirin Kızı

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

00:00 - 02:00 Dizi

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı

05:30 - 08:00 Başka Bir Gün

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı