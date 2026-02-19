18 Şubat reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler...

18 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı nefes kesti. Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, NOW TV’de Yeraltı ve TRT 1’de Vefa Sultan dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8’de yayınlanan Survivor Ünlüler – Gönüllüler heyecanı hız kesmeden devam ederken, Show TV’de Tur Rehberi filmi sinemaseverlerle buluştu.

Akşam kuşağında ekrana gelen yapımların ardından izleyiciler, “Dünün reyting birincisi kim oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen 18 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı.

YERALTI ZİRVEYİ GÖRDÜ

NOW TV’de yayınlanan Yeraltı, hem AB hem de Total kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirveye yerleşti. Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya ise her iki kategoride de ikinci sırada yer aldı.

Total sıralamasında Sahipsizler üçüncü olurken, gündüz kuşağının iddialı programları ve ana haber bültenleri de listeye girmeyi başardı. Reyting tablosunda yaşanan bu değişim, yeni bölümlerde rekabetin daha da kızışacağının sinyalini verdi.

18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Yeraltı (Özet) – NOW

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Survivor – TV8

Kuruluş Osman – ATV

Show Ana Haber – Show TV

Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Sahipsizler – Star TV

Esra Erol'da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Yeraltı (Özet) – NOW

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

ATV Ana Haber – ATV

Kuruluş Osman – ATV