18 Şubat reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler...

18 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı nefes kesti. Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, NOW TV’de Yeraltı ve TRT 1’de Vefa Sultan dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8’de yayınlanan Survivor Ünlüler – Gönüllüler heyecanı hız kesmeden devam ederken, Show TV’de Tur Rehberi filmi sinemaseverlerle buluştu.
Akşam kuşağında ekrana gelen yapımların ardından izleyiciler, “Dünün reyting birincisi kim oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen 18 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı.
NOW TV’de yayınlanan Yeraltı, hem AB hem de Total kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirveye yerleşti. Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya ise her iki kategoride de ikinci sırada yer aldı.
Total sıralamasında Sahipsizler üçüncü olurken, gündüz kuşağının iddialı programları ve ana haber bültenleri de listeye girmeyi başardı. Reyting tablosunda yaşanan bu değişim, yeni bölümlerde rekabetin daha da kızışacağının sinyalini verdi.
Yeraltı – NOW
Eşref Rüya – Kanal D
Yeraltı (Özet) – NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Kuruluş Osman – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8
Yeraltı – NOW
Eşref Rüya – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Yeraltı (Özet) – NOW
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Kuruluş Osman – ATV
