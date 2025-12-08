MAGAZİN

18 yaşına girmesini beklediler! Genç futbolcu Ege Öztürk ünlü futbolcunun kızıyla evlendi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen ve 3 gün önce 18 yaşına basan Ege Öztürk ile evlendi. Ege Öztürk düğün karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

18 yaşına girmesini beklediler! Genç futbolcu Ege Öztürk ünlü futbolcunun kızıyla evlendi
Öznur Yaslı İkier

Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, sürpriz bir evlilik gerçekleştirdi.

Ailesi Türkiye'den ayrılmasına rağmen Türkiye'den ayrılmayan Milene Müller, RAMS Başakşehir'in altyapısında forma giyen genç futbolcu Ege Öztürk ile nikah masasına oturdu.



Evlenmek için 18'inci yaşına girmeyi bekleyen Ege Öztürk, reşit olduktan 3 gün sonra imzayı attı.



Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller ise 23 yaşında.



2024'te Fenerbahçe'de forma giyen Lincoln Henrique, ofansif orta saha mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.



