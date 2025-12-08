Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.

Sinem Ünsal Mardin'deki dizi çekimleri yüzünden sevgilisinden ayrı kaldı. Ünlü oyuncu, Berk Cankat ile fotoğrafını paylaşarak 'özledim' notunu düştü.

Sinem Ünsal, Berk Cankat ile asansörde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 'kavuştuk' sözlerine yer verdi. Ünlü çiftin asansör karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.