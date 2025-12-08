MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile paylaşım yaptı. Ünsal'ın 'kavuştuk' notuyla yayınladığı asansör pozu kısa sürede beğeni topladı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı 1

Sinem Ünsal Mardin'deki dizi çekimleri yüzünden sevgilisinden ayrı kaldı. Ünlü oyuncu, Berk Cankat ile fotoğrafını paylaşarak 'özledim' notunu düştü.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı 2

Sinem Ünsal, Berk Cankat ile asansörde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 'kavuştuk' sözlerine yer verdi. Ünlü çiftin asansör karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendiBüyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi
Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyor mu? Açıklama geldi Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyor mu? Açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.