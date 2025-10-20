MAGAZİN

19 Ekim Pazar akşamı en çok ne izlendi? Reyting sonuçları: Teşkilat mı Sahtekarlar mı?

19 Ekim Pazar 2025 reyting sonuçları açıklandı! Dün televizyon ekranlarında en çok hangi dizi, film ya da program izlendi? İşte 19 Ekim 2025 Pazar gününe ait reyting sıralaması ve detaylar…

Dün gece televizyon dünyasında önemli rekabetler yaşandı. Rating sıralamasına baktığımızda, TRT 1 ekranlarının vazgeçilmezi "Teşkilat" öne çıkıyor. İzleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Dizi, yüksek reyting oranıyla liderlik koltuğuna oturdu. İzleyiciyi büyülemeyi başardı.

İkinci sırayı "Sahtakârlar" aldı. NOW kanalında yayınlanan bu program, izleyicileri merak içinde bıraktı. Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geceye damgasını vuran bir diğer yapım STAR TV'den "Çarpıntı" oldu. Bu dizi, yine yüksek izlenme oranı ile üçüncü sırada yer aldı.

Reytinglerde dördüncü sıradaki program NOW kanalına ait. "Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber" hafta sonu yapılan haber yorumlarıyla dikkat çekti. TRT 1'in "Teşkilat" özet versiyonu, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Bu yapım, beşinci sırada yer aldı.

Altıncı sırada "MasterChef Türkiye" var. TV8 kanalında kaliteli içerikler sunuyor. Gastronomi tutkunlarının ilgisini çekti. Reyting sıralamasında yedinci olan "Sahtekarlar (Özet)" ise programın özetinin ilgiyle takip edildiğini gösteriyor.

Show TV'nin "Show Ana Haber" programı sekizinci sırada. Kanal D'nin haber bülteni "Kanal D Ana Haber" ise dokuzuncu sırada konumlandı. Son olarak "Çarpıntı (Özet)" programı, reyting yarışında yine dikkat çekti.

Televizyon izleyicileri çeşitli içeriklere yönelmeye devam ediyor. Rekabet dolu gecelerde hangi programların öne çıktığı ilgi çekici bir tablo sunuyor. Reytingler, izleyici tercihini net bir şekilde yansıtıyor. Hangi yapımların daha fazla ilgi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:55:52 24:19:46
2 SAHTEKARLAR NOW 20:41:23 23:19:20
3 CARPINTI STAR TV 21:00:10 24:16:24
4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:08
5 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:17 20:55:52
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:42:28 24:21:20
7 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:18 20:41:18
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 20:00:05
9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:20 20:00:03
10 CARPINTI (OZET) STAR TV 20:00:24 21:00:10

Kaynak: TİAK

