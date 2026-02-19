19 Şubat Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

19 Şubat 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:25 - 02:45 Vefa Sultan
- 02:45 - 03:00 Avrupalı Müslümanlar
- 03:00 - 04:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
- 04:55 - 05:30 Sahur Bereketi
- 05:30 - 06:25 Turgay Başyayla ile...
- 06:25 - 07:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
- 07:20 - 09:15 Kalk Gidelim
- 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:20 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:20 - 14:15 Seksenler
- 14:15 - 14:35 Vefa Sultan
- 14:35 - 15:30 Kara Ağaç Destanı
- 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
- 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
- 17:45 - 19:05 Ramazan Sevinci
- 19:05 - 19:45 Ana Haber
- 19:45 - 19:50 İddiaların Aksine
- 19:50 - 20:45 Maç Önü
- 20:45 - 23:00 Fenerbahçe - Nott'm Forest
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Beyaz'la Joker
- 02:00 - 03:45 Eşref Rüya
- 03:45 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:00 Dizi
- 02:00 - 03:30 Sefirin Kızı
- 03:30 - 04:15 Hafız Dr. Selman Okumuş...
- 04:15 - 07:00 Hafız Dr. Selman Okumuş...
- 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 00:00 - 02:00 Dizi
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Aynı Yağmur Altında
- 03:00 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
- 03:45 - 06:40 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
- 06:40 - 08:00 Aile Saadeti
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 18:30 Esra Erol'da
- 18:30 - 19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:30 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
- 01:30 - 02:45 Caner Taslaman ile...
- 02:45 - 05:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:15 - 06:30 Caner Taslaman ile...
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 15:45 Survivor 2026 Ünlüler -...
- 15:45 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum