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2.5 ayda 20 kilo verdi! Zeynep Sever Demirel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Üçüncü bebeğini bu yıl kucağına alan Zeynep Sever Demirel, hamileliğinde aldığı 30 kiloyu kısa sürede vererek fit haliyle dikkat çekmeyi başardı. Ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2.5 ayda 20 kilo verdi! Zeynep Sever Demirel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bu yıl Yasmin adını verdikleri üçüncü bebeklerini dünyaya getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada hamileliği süresince 30 kilo aldığını dile getirmişti.

2.5 ayda 20 kilo verdi! Zeynep Sever Demirel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı 1

Doğumun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü isim fit görünümüyle beğeni topluyor.

2.5 ayda 20 kilo verdi! Zeynep Sever Demirel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı 2

Doğum sonrası eski haline hemen dönen Zeynep Sever Demirel'in son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2.5 ayda 20 kilo verdi! Zeynep Sever Demirel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı 3

2.5 ayda 20 kilo veren Zeynep Sever Demirel daha önce nasıl beslendiğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Eve geldim ve Chatgpt'ye (burada reklam yazmam gerekiyor galiba) 'anneye kilo yapmayan ama süt arttıran ve bebeği besleyen besinler nelerdir?' yazdım ve ona göre beslendim valla başka bir şey yok onun dışında bol su ve klasik şeyler aşırı şekeri ve karbonhidratı azaltmak ve sebze protein ağırlıklı beslenmek."

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Sever Demirel
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