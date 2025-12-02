2 Aralık Salı akşamı ne izlendi? Reyting sonuçları: Uzak Şehir derbiye rağmen zirvede

Televizyon izleyicileri için her gün yeni rekabet alanları oluşuyor. Ratingler, dün akşamki programlarla oldukça ilgi çekti. Dikkat çeken yapımlar, izleyicilerin hangi yapımlara daha fazla ilgi gösterdiğini açıkladı.

Listemizde en yüksek reytingi alan yapım "UZAK ŞEHİR" oldu. Kanal D'de yayınlanan bu dizi, izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Uzun süren yayın akışı boyunca büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. İzleyicilerin beğenisini toplayan bir diğer program "UZAK ŞEHİR (OZET)" oldu. Bu özet bölümü, ana dizinin öncesinde merakla izlendi.

ATV'de yayınlanan "ESRA EROL'DA" ise gündüz kuşağında yüksek reyting aldı. Devamında gelen "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT", izleyici ilgisini üzerine çekmeyi başardı. ATV'nin bir diğer popüler yapımı "ATV ANA HABER" olarak biliniyor. Bu akşam haber bülteni izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kanal D'nin başka bir yapımı "KANAL D ANA HABER" dikkat çekti. Bu program, izleyiciyle etkileşimini artırarak haber veriyor. "GELIN" adlı program ise Kanal 7'de reyting mücadelesinde önemli bir başarı elde etti.

Yeni bir anlatıma sahip "DİLBERAY (T.S)" izleyici ilgisini çekti. TRT 1'den "CENNETİN ÇOCUKLARI" ise dramayı başarıyla ekrana taşıdı. Son olarak "SELÇUK TEPELİ ILE NOW ANA HABER", izleyici ilgisini korudu. Bu program, haber formatında fark yarattı.

Dün akşam izleyicilerin tercihleri, Türk televizyon dünyasında programların öne çıkmasını sağladı. Her program, izleyicilerin beklentilerine ve ilgisine göre şekillendi. Televizyon endüstrisindeki rekabetin ne denli kıyasıya olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:51 24:07:26 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:49 20:59:45 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:16 18:45:50 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:59:34 5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:05 20:00:04 6 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:44 23:44:13 7 ATV ANA HABER ATV 18:59:58 19:53:31 8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:32 20:00:00 9 GELIN KANAL 7 19:30:35 21:17:36 10 DILBERAY (T.S) ATV 19:59:58 22:47:45

Kaynak: TİAK