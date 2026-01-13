2 ay önce anne olmuştu! İrem Helvacıoğlu 'boşanıyor' iddiası! 'Evleri bile ayırdılar'

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci eşi Ural Kapsar 2024 yılında sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü çift henüz iki ay önce de kızları Sora'yı kucaklarına almışlardı.

EVLERİ BİLE AYIRDILAR

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken'in iddiasına göre; İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanma kararı aldı. Kaspar, sahip olduğu kafenin karşısında bir dairede yaşamaya başladı.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı'ysa, Ural Kaspar'ın 'evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu' öne sürdü. Ünlü çiftten ise bu iddialara henüz bir cevap gelmedi.