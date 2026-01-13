MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

2 ay önce anne olmuştu! İrem Helvacıoğlu 'boşanıyor' iddiası! 'Evleri bile ayırdılar'

Henüz iki ay önce kızı Sora'yı kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu şimdilerde 'boşanma' haberleriyle gündeme geldi. Daha öncede boşanacağı konuşulan Helvacıoğlu'nun bu defa eşi Ural Kaspar'la evleri bile ayırdıkları söylendi.

2 ay önce anne olmuştu! İrem Helvacıoğlu 'boşanıyor' iddiası! 'Evleri bile ayırdılar'
Öznur Yaslı İkier

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci eşi Ural Kapsar 2024 yılında sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü çift henüz iki ay önce de kızları Sora'yı kucaklarına almışlardı.

2 ay önce anne olmuştu! İrem Helvacıoğlu boşanıyor iddiası! Evleri bile ayırdılar 1

EVLERİ BİLE AYIRDILAR

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken'in iddiasına göre; İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşanma kararı aldı. Kaspar, sahip olduğu kafenin karşısında bir dairede yaşamaya başladı.

2 ay önce anne olmuştu! İrem Helvacıoğlu boşanıyor iddiası! Evleri bile ayırdılar 2

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı'ysa, Ural Kaspar'ın 'evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu' öne sürdü. Ünlü çiftten ise bu iddialara henüz bir cevap gelmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi final yaptı! Başrol kendini tutamadı Fenomen dizi final yaptı! Başrol kendini tutamadı
Son dakika: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında...Son dakika: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.