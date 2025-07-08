2 ayda tam 15 kilo verdi! Deniz Seki'nin zayıflama sırrı bakın neymiş

Geçtiğimiz günlerde 55'inci yaşını kutlayan Deniz Seki verdiği kilolarla da dikkat çekti. 'Bedenen ve fiziken kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdeyim' diyen Seki'nin 2 ayda 15 kilo verdiği ortaya çıktı.

Bol bol su içerek ve günde 2 saate yakın yürüyerek incelen Deniz Seki zayıflama sırrını açıkladı.

Ünlü isim; 'İğne kullanmadım. Tamamen kendi irademle zayıfladım. Her istediğimden 2-3 çatal yiyerek. Akşam 19:00'dan sonra da yemek yemedim' diye konuştu.

Özel hayatına dair merak edilenlere yanıt vermeyen Deniz Seki 'Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Zamanında bu konulardan çok hırpalandım. Birisiyle çok sessiz ve sakin bir arkadaşlığım var ama evlilik bana göre değil. Anne olmak istemediğime karar verdim ve o defteri komple kapattım.' ifadelerini kullandı.