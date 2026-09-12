MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

2 aydır tutukluydu! Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tahliye edildi

“Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, yaklaşık 2 aydır bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

2 aydır tutukluydu! Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tahliye edildi
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, 23 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soydaş, yaklaşık 2 aydır bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Fatma Soydaş, daha önce yaptığı tahliye talebinde pişman olduğunu belirterek, “Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

2 aydır tutukluydu! Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tahliye edildi 1

HESAPLARI KAPATILMIŞTI
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplar Türkiye'den erişime kapatılmıştı.

2 aydır tutukluydu! Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tahliye edildi 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdiİmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi
3 tanık dinlenecek! 'Soru işaretleri ortadan kalksın' 3 tanık dinlenecek! 'Soru işaretleri ortadan kalksın'

Anahtar Kelimeler:
Fatma Soydaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.