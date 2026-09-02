2 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

2 Eylül Çarşamba günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. Gündüz kuşağından sevilen programlara, dizilerden yarışma ve sinema filmlerine kadar birçok yapım bugün farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 2 Eylül 2026 Çarşamba yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:30 - 01:30 3'te 3
- 01:30 - 02:30 Seksenler
- 02:30 - 05:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde
- 06:00 - 07:00 Turgay Başyayla ile...
- 07:00 - 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:30 Seksenler
- 14:30 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:20 Asırlık Gece
KANAL D Yayın Akışı
- 01:00 - 02:30 Meth Gator'a Saldırı
- 02:30 - 04:40 Gelinim Mutfakta
- 04:40 - 07:00 Kuzey Güney
- 07:00 - 09:30 Küçük Ağa
- 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 - 14:00 Daha 17
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Kuralsız Sokaklar
NOW Yayın Akışı
- 00:00 - 01:45 Doktor Civanım
- 01:45 - 04:00 Aşk Yeniden
- 04:00 - 05:00 İnadına Aşk
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
- 08:30 - 10:00 Çalar Saat
- 10:00 - 12:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 - 13:30 Kirli Sepeti
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Kalender Pide
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Muhtemel Aşk
- 02:45 - 04:45 Kardeşim Benim 2
- 04:45 - 06:00 Acı Kahve
- 06:00 - 09:00 Yeni Gelin
- 09:00 - 12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:30 İntikam Vakti
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 02:30 Sevdiğim Sensin
- 02:30 - 05:00 Güzel Köylü
- 05:00 - 07:45 Erkenci Kuş
- 07:45 - 09:30 İki Aile
- 09:30 - 10:45 Yüksek Sosyete
- 10:45 - 14:00 Çirkin
- 14:00 - 15:45 Güzel Köylü
- 15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:40 - 05:30 Aldatmak
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:00 Gazete Magazin
- 06:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 11:00 Gel Konuşalım
- 11:00 - 13:00 Gazete Magazin
- 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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