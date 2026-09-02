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2 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 2 Eylül Çarşamba günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu. Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarını takip etmek isteyenler “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba günü kanalların saat saat yayın akışı...

2 Eylül Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

2 Eylül Çarşamba günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. Gündüz kuşağından sevilen programlara, dizilerden yarışma ve sinema filmlerine kadar birçok yapım bugün farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 2 Eylül 2026 Çarşamba yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:30 - 01:30 3'te 3
  • 01:30 - 02:30 Seksenler
  • 02:30 - 05:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde
  • 06:00 - 07:00 Turgay Başyayla ile...
  • 07:00 - 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:30 Seksenler
  • 14:30 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:20 Asırlık Gece

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:30 Meth Gator'a Saldırı
  • 02:30 - 04:40 Gelinim Mutfakta
  • 04:40 - 07:00 Kuzey Güney
  • 07:00 - 09:30 Küçük Ağa
  • 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Kuralsız Sokaklar

NOW Yayın Akışı

  • 00:00 - 01:45 Doktor Civanım
  • 01:45 - 04:00 Aşk Yeniden
  • 04:00 - 05:00 İnadına Aşk
  • 05:00 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
  • 08:30 - 10:00 Çalar Saat
  • 10:00 - 12:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:00 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Kalender Pide

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Muhtemel Aşk
  • 02:45 - 04:45 Kardeşim Benim 2
  • 04:45 - 06:00 Acı Kahve
  • 06:00 - 09:00 Yeni Gelin
  • 09:00 - 12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 İntikam Vakti

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:30 Sevdiğim Sensin
  • 02:30 - 05:00 Güzel Köylü
  • 05:00 - 07:45 Erkenci Kuş
  • 07:45 - 09:30 İki Aile
  • 09:30 - 10:45 Yüksek Sosyete
  • 10:45 - 14:00 Çirkin
  • 14:00 - 15:45 Güzel Köylü
  • 15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:40 - 05:30 Aldatmak
  • 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:00 Gazete Magazin
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 11:00 Gel Konuşalım
  • 11:00 - 13:00 Gazete Magazin
  • 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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