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2 Haziran Salı 2026 güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

2 Haziran 2026 salı gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dün akşamı en çok izlenen yapım belli oldu.

2 Haziran Salı 2026 güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?
Öznur Yaslı İkier

Dün gerçekleştirilen televizyon yayınları dikkat çekti. A.B.İ. dizisi ATV kanalında zirveye yerleşti. Bu yapım izleyicilerin beğenisini topladı.

İkincilik, TRT 1 ekranlarında yayına giren "Mehmed Fatihler Sultanı" dizisine gitti. Tarihi bir konuyu ele alıyor. İzleyicilileri etkileyen dramı dikkat çekiyor. Sürükleyici hikayesiyle başta telefonlar olmak üzere dikkatleri üzerine çekti.

ATV'nin diğer bir yapımı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", sabah saatlerinde yayınlandı. Bu program günün en önemli olaylarını sundu. Haftalar içinde alışkanlık haline geldi. Gün boyunca etkili bir performans gösterdi.

"Survivor" TV8 kanalında yayınlandı. Yarışmanın heyecanı izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle akşam saatlerinde olaylar yaşandı. Reytingleri artıran olaylar arasında bunlar öne çıktı.

ATV’nin "Esra Erol'da" programı gündüz kuşağında dikkat çekti. Evlilik programları arasında sağlam bir yer edindi. Sıcak iletişim kurarak izleyicilerin gönlünü kazandı.

2 Haziran Salı 2026 güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi? 1

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2 HAZİRAN SALI 2026 GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 A.B.I. ATV 20:20:47 24:17:39
2 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 21:00:08 23:43:11
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:56
4 SURVIVOR TV8 20:44:08 24:20:12
5 ESRA EROL'DA ATV 16:21:17 18:46:17
6 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:49:53
7 GELIN KANAL 7 19:36:38 21:19:30
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:03
9 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:53 20:20:47
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:30 20:00:00

Kaynak: TİAK

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