2 Haziran Salı 2026 güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

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Dün gerçekleştirilen televizyon yayınları dikkat çekti. A.B.İ. dizisi ATV kanalında zirveye yerleşti. Bu yapım izleyicilerin beğenisini topladı.
İkincilik, TRT 1 ekranlarında yayına giren "Mehmed Fatihler Sultanı" dizisine gitti. Tarihi bir konuyu ele alıyor. İzleyicilileri etkileyen dramı dikkat çekiyor. Sürükleyici hikayesiyle başta telefonlar olmak üzere dikkatleri üzerine çekti.
ATV'nin diğer bir yapımı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", sabah saatlerinde yayınlandı. Bu program günün en önemli olaylarını sundu. Haftalar içinde alışkanlık haline geldi. Gün boyunca etkili bir performans gösterdi.
"Survivor" TV8 kanalında yayınlandı. Yarışmanın heyecanı izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle akşam saatlerinde olaylar yaşandı. Reytingleri artıran olaylar arasında bunlar öne çıktı.
ATV’nin "Esra Erol'da" programı gündüz kuşağında dikkat çekti. Evlilik programları arasında sağlam bir yer edindi. Sıcak iletişim kurarak izleyicilerin gönlünü kazandı.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|A.B.I.
|ATV
|20:20:47
|24:17:39
|2
|MEHMED FETIHLER SULTANI
|TRT 1
|21:00:08
|23:43:11
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:06
|12:59:56
|4
|SURVIVOR
|TV8
|20:44:08
|24:20:12
|5
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:17
|18:46:17
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:06
|19:49:53
|7
|GELIN
|KANAL 7
|19:36:38
|21:19:30
|8
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|20:00:03
|9
|A.B.I. (OZET)
|ATV
|19:59:53
|20:20:47
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:30
|20:00:00
Kaynak: TİAK
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