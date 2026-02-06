MAGAZİN

Lvbel C5 konserleri için kararını verdi! 'Birlikte iyileşeceğiz'

Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde aldığı kararı duyurdu. Ünlü rapçi, üç konserinin tüm gelirini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.

Lvbel C5 konserleri için kararını verdi! 'Birlikte iyileşeceğiz'
Öznur Yaslı İkier

Türkiye’yi derinden sarsan ve 'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti.

2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük yıkımda on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde ilk 3 konserinin gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: 11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek… 6 Şubat gecesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü. Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz. 5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon’daki konserlerimizin tüm gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Unutmadık… Unutturmayacağız… Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz.

