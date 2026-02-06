MAGAZİN

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın son sözleri yeniden hatırlandı

Asrın felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Hatay'daki depreme halasının evinde yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden genç fenomen Taha Duymaz'ın son sözleri ise yeniden gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen deprem felaketi 50 binden fazla canı hayattan kopardı.

Hatay'daki depremde cansız bedenine günler sonra ulaşılan fenomen Taha Duymaz da ne yazık ki genç yaşta hayata veda etmişti.

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz ın son sözleri yeniden hatırlandı 1

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede fenomen haline gelen Taha Duymaz, depremde enkaz altında kaldı.

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz ın son sözleri yeniden hatırlandı 2

Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi'nde defnedilmişti.

Depremde enkaz altına kalarak yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın vefat etmeden birkaç yıl önceki videosu bugün yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz ın son sözleri yeniden hatırlandı 3

"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

19 yaşında hayatını kaybeden genç ismin "Gelecekteki planların ne?" sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını vermişti.

"HEPİMİZİN ÖMRÜ KELEBEK GİBİ"

"Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor."

deprem Taha Duymaz
