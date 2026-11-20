20 Kasım 2026 Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. ATV ve Star TV'de ise sinema filmleri ve farklı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. İşte kanalların bu akşamki yayın akışı ve program saatleri!
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:45 - 04:00 Taşacak Bu Deniz
- 04:00 - 04:40 Seksenler
- 04:40 - 05:45 Lingo Türkiye
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:15 Seksenler
- 14:15 - 17:30 Masumlar Apartmanı
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 Taşacak Bu Deniz
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker
NOW Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Ömür Usta
- 02:45 - 03:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:30 - 04:30 Şevkat Yerimdar
- 04:30 - 05:15 Yasak Elma
- 05:15 - 06:15 Karagül
- 06:15 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 Çalar Saat
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:45 Ömür Usta
- 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 23:00 Yeraltı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
- 03:45 - 06:00 Bahar
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Dizi
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Tuzlu Kahve
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
- 01:20 - 03:30 Var Mısın Yok Musun
- 03:30 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 07:00 Hercai
- 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 21:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye