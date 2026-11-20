20 Kasım 2026 Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. ATV ve Star TV'de ise sinema filmleri ve farklı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. İşte kanalların bu akşamki yayın akışı ve program saatleri!

TRT 1 Yayın Akışı

01:45 - 04:00 Taşacak Bu Deniz

04:00 - 04:40 Seksenler

04:40 - 05:45 Lingo Türkiye

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:15 Seksenler

14:15 - 17:30 Masumlar Apartmanı

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Ömür Usta

02:45 - 03:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:30 - 04:30 Şevkat Yerimdar

04:30 - 05:15 Yasak Elma

05:15 - 06:15 Karagül

06:15 - 07:15 Ali İhsan Varol ile Kumbara

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 Çalar Saat

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada

15:00 - 17:45 Ömür Usta

17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 23:00 Yeraltı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş

03:45 - 06:00 Bahar

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın

08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...

01:20 - 03:30 Var Mısın Yok Musun

03:30 - 05:30 Bir Gece Masalı

05:30 - 07:00 Hercai

07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 21:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

TV8 Yayın Akışı