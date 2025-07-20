2025’in Yaşayan En Güzel Kadınları Açıklandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu: Sıla Türkoğlu ise...

Her yıl milyonlarca hayranın katılımıyla düzenlenen ve güzellik ile popülariteyi küresel ölçekte değerlendiren Netizens Choice Magazine’in 2025 yılı “Yaşayan En Güzel Kadınlar” listesi belli oldu.

Listede yer alan isimler dünya genelinde dikkat çekerken, Türk oyuncuların yükselişi göz doldurdu. Güzellikleri ve yetenekleriyle öne çıkan pek çok Türk ismin yer aldığı bu prestijli liste, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

SILA TÜRKOĞLU ZİRVEDE

2025 listesine damgasını vuran en dikkat çekici gelişme ise Türk kadın oyuncuların üst sıralarda yer alması oldu. Özellikle “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle büyük çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, listenin zirvesine yerleşerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

İkinci sırada yine bir Türk oyuncu olan Yağmur Yüksel bulunurken, üçüncü sırayı Uzak Doğu’nun parlayan yıldızı Dilraba Dilmurat aldı.

İlk 10’a Giren Diğer İsimler Şöyle: