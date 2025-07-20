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2025’in Yaşayan En Güzel Kadınları Açıklandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu: Sıla Türkoğlu ise...

Dünya çapında milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen Netizens Choice Magazine anketi sonuçlandı. 2025'in “Yaşayan En Güzel Kadınları” listesinde Türk oyuncular adeta gövde gösterisi yaptı.

2025’in Yaşayan En Güzel Kadınları Açıklandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu: Sıla Türkoğlu ise...
Kubra Akalın

Her yıl milyonlarca hayranın katılımıyla düzenlenen ve güzellik ile popülariteyi küresel ölçekte değerlendiren Netizens Choice Magazine’in 2025 yılı “Yaşayan En Güzel Kadınlar” listesi belli oldu.

Listede yer alan isimler dünya genelinde dikkat çekerken, Türk oyuncuların yükselişi göz doldurdu. Güzellikleri ve yetenekleriyle öne çıkan pek çok Türk ismin yer aldığı bu prestijli liste, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

2025’in Yaşayan En Güzel Kadınları Açıklandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu: Sıla Türkoğlu ise... 1

SILA TÜRKOĞLU ZİRVEDE

2025 listesine damgasını vuran en dikkat çekici gelişme ise Türk kadın oyuncuların üst sıralarda yer alması oldu. Özellikle “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle büyük çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, listenin zirvesine yerleşerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

2025’in Yaşayan En Güzel Kadınları Açıklandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu: Sıla Türkoğlu ise... 2

İkinci sırada yine bir Türk oyuncu olan Yağmur Yüksel bulunurken, üçüncü sırayı Uzak Doğu’nun parlayan yıldızı Dilraba Dilmurat aldı.

2025’in Yaşayan En Güzel Kadınları Açıklandı! Listeye Türk oyuncular damga vurdu: Sıla Türkoğlu ise... 3

İlk 10’a Giren Diğer İsimler Şöyle:

  1. Zhao Lusi
  2. Cemre Arda
  3. Su Burcu Yazgı Coşkun
  4. Hande Erçel
  5. Yoko Apasra
  6. Rihanna
  7. Jessica Alba
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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu
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