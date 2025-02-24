2025 SAG Ödülleri'nde Selena Gomez'e bir bakan bir daha baktı! Resmen eridi

Emilia Perez filmindeki rolüyle Altın Küre'ye aday gösterilen 32 yaşındaki Selena Gomez son dönemde Benny Blanco ile evlilik haberleriyle gündemdeydi.

Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez son olarak 2025 SAG Ödülleri'nde boy gösterdi.

Selena Gomez, ödül gecesinde, zayıflığı ve zarafetiyle hayranlarını büyüledi.

Derin yakalı elbisesiyle kırmızı halıya adım atarken, sosyal medya kullanıcıları hemen 32 yaşındaki oyuncunun daha ince göründüğünü ve parladığını dile getirdi.

X'te gündem olan Gomez'in bu hızlı zayıflamasını son dönemde kullanılan zayıflama haplarına bağlayanlar da vardı. Bazı X kullanıcıları, onun 'Ozempic' kullandığını veya kilo verdiğini ileri sürdü.



Gomez geçen yıl, vücuduyla ilgili aşağılayıcı yorumlar karşısında net konuşmuştu. Oyuncu ve şarkıcı "Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum. Bazen kendim olmanın sorun olmadığını unutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.