MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2025 Vanity Fair Oscar Partisi'nin en kötü giyinenlerden... Kanye West'in eski aşkı Julia Fox saçlı elbisesiyle olay oldu

2025 Vanity Fair Oscar Partisi'nin en kötü giyinenlerden... Kanye West'in eski aşkı Julia Fox saçlı elbisesiyle olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 09:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye'nin eski sevgilisi Julia Fox Vanity Fair'in Oscar partisine adını 'en kötü giyinenlerden biri olarak yazdırdı. Şeffaf elbisesiyle dikkat çeken Fox'un Bianca Censori'yi taklit ettiğine dair pek çok yorum yapıldı.

2025 Vanity Fair Oscar Partisi'nin en kötü giyinenlerden... Kanye West'in eski aşkı Julia Fox saçlı elbisesiyle olay oldu

Kanye West'in eski kız arkadaşı Julia Fox, 2025 Vanity Fair Oscar Partisi'nde, yeni eşi Bianca Censori'nin tarzından ilham almış gibi görünüyordu.

Julia Fox, etkinliğe dizlerine kadar uzanan şeffaf bir kıyafetle katıldı.Ünlü isim uzun saç uzantılarını şeffaf elbisesinin çeşitli yerlerine yerleştirerek dikkat çekti.

Julia'nın bu cesur tarzı, eski sevgilisi Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin 2025 Grammy'lerinde sergilediği kıyafete benzerliğiyle ve ilginç detaylarıyla tepki çekti.

Fox'un saç detaylı elbisesini görenler "İğrenç", "Bu ne ya midem bulandı", "Çok kötü çok" yorumlarında bulundu.

Kırmızı halıda kürkünü bir anda indirdi! Kovuldular Kırmızı halıda kürkünü bir anda indirdi! Kovuldular

2025-03-03T045125Z_841755424_HP1EL330DDN2Q_RTRMADP_3_AWARDS-OSCARS

Bianca Censori'nin 2025 Grammy'lerinde kırmızı halıda çıplak bir şeffaf çorap elbise ile ortaya çıkması, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Bu cesur hamlesi, müzik ödülleri töreni sonrasında neredeyse bir hafta boyunca konuşuldu.

Mynet'in Sesi
Derya Şensoy ile ayrılıp Helin Kandemir ile aşk yaşamaya başladı! Yakalanınca...Derya Şensoy ile ayrılıp Helin Kandemir ile aşk yaşamaya başladı! Yakalanınca...
Partnerinin yanında bir anda öptü! 22 yıl sonra aynı sahne...Partnerinin yanında bir anda öptü! 22 yıl sonra aynı sahne...
Anahtar Kelimeler:
Julia Fox
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

Kıdem tazminatına çökülecek mi? Çalışan herkesin gözü orada... Uzman isim 'lafın özü' diyerek tüm işçilere seslendi

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

"Bu artık geri zekalı" diyerek evinin önünden paylaştı! O belediye de nasibini aldı

"Bu artık geri zekalı" diyerek evinin önünden paylaştı! O belediye de nasibini aldı

Cihan Aydın'ın o kararı için olay yorum! "2 kırmızı kartı atladı"

Cihan Aydın'ın o kararı için olay yorum! "2 kırmızı kartı atladı"

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.