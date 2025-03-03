2025 Vanity Fair Oscar Partisi'nin en kötü giyinenlerden... Kanye West'in eski aşkı Julia Fox saçlı elbisesiyle olay oldu

Kanye West'in eski kız arkadaşı Julia Fox, 2025 Vanity Fair Oscar Partisi'nde, yeni eşi Bianca Censori'nin tarzından ilham almış gibi görünüyordu.

Julia Fox, etkinliğe dizlerine kadar uzanan şeffaf bir kıyafetle katıldı.Ünlü isim uzun saç uzantılarını şeffaf elbisesinin çeşitli yerlerine yerleştirerek dikkat çekti.

Julia'nın bu cesur tarzı, eski sevgilisi Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin 2025 Grammy'lerinde sergilediği kıyafete benzerliğiyle ve ilginç detaylarıyla tepki çekti.

Fox'un saç detaylı elbisesini görenler "İğrenç", "Bu ne ya midem bulandı", "Çok kötü çok" yorumlarında bulundu.

Bianca Censori'nin 2025 Grammy'lerinde kırmızı halıda çıplak bir şeffaf çorap elbise ile ortaya çıkması, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Bu cesur hamlesi, müzik ödülleri töreni sonrasında neredeyse bir hafta boyunca konuşuldu.