2026 Altın Küre'nin en kötü giyineni: Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, 2026 Altın Küre Ödülleri’nde tercih ettiği fırfırlı ve transparan elbisesiyle moda eleştirilerinin odağına yerleşti.

2026 Altın Küre'nin en kötü giyineni: Jennifer Lopez

2026 Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli gecelerinden biri olurken, kırmızı halı görünümleri de en az ödüller kadar konuşuldu. Gecenin en çok tartışılan isimlerinden biri ise Jennifer Lopez oldu.

Ünlü yıldız, tercih ettiği iddialı elbise nedeniyle birçok moda otoritesi tarafından “en kötü giyinenler” listesinde ilk sıraya yerleştirildi.

Jennifer Lopez, Beverly Hilton’da düzenlenen törende fırfırlı detaylara sahip, transparan dokulu ve vücudu büyük ölçüde açıkta bırakan gösterişli bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

Abartılı tasarımı ve dramatik formu nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem olan kıyafet, bazı takipçiler tarafından cesur bulunurken, birçok kişi tarafından ise “fazla” ve “uyumsuz” olarak yorumlandı.

83’üncü kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde Jennifer Lopez’in kırmızı halı stili, ödüllerden çok konuşulan başlıklardan biri olurken, ünlü yıldız bir kez daha tarzıyla gündem yaratmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Altın Küre Ödülleri
