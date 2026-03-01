28 Şubat 2026 reyting sonuçları: Güller ve Günahlar, Survivor, Gönül Dağı...

Dün akşamın reyting sonuçları belli oldu. Güller ve Günahlar'ın zirvede yer aldığı gecede, Gönül Dağı ve Survivor arasında kategorilere göre büyük çekişme yaşandı. Kim kaçıncı oldu?

28 Şubat 2026 Cumartesi günü reytinglerine göre, Kanal D’nin yeni dizisi "Güller ve Günahlar" tüm kategorilerde zirvede yer aldı. İkincilik için "Gönül Dağı" (TRT 1) ve "Survivor" (TV8) arasında çekişme yaşandı.

Gönül Dağı Total ve ABC1’de Survivor’ın önünde iken, AB’de 3. sıraya geriledi. Survivor ise AB’de 2. sırada yer alırken, Total’de 4. sırada kaldı.

28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

Güller ve Günahlar - KANAL D

Gönül Dağı - TRT 1

Survivor - TV8

Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

Güller ve Günahlar (Özet) - KANAL D

Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

Güller ve Günahlar - KANAL D

Survivor - TV8

Gönül Dağı - TRT 1

Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

Güldür Güldür Show Özet - SHOW TV

Show Ana Haber - SHOW TV

28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Güller ve Günahlar - KANAL D

Gönül Dağı - TRT 1

Güller ve Günahlar (Özet) - KANAL D

Survivor - TV8

Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - ATV