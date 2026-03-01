28 Şubat 2026 reyting sonuçları: Güller ve Günahlar, Survivor, Gönül Dağı...

Dün akşamın reyting sonuçları belli oldu. Güller ve Günahlar'ın zirvede yer aldığı gecede, Gönül Dağı ve Survivor arasında kategorilere göre büyük çekişme yaşandı. Kim kaçıncı oldu?
28 Şubat 2026 Cumartesi günü reytinglerine göre, Kanal D’nin yeni dizisi "Güller ve Günahlar" tüm kategorilerde zirvede yer aldı. İkincilik için "Gönül Dağı" (TRT 1) ve "Survivor" (TV8) arasında çekişme yaşandı.
Gönül Dağı Total ve ABC1’de Survivor’ın önünde iken, AB’de 3. sıraya geriledi. Survivor ise AB’de 2. sırada yer alırken, Total’de 4. sırada kaldı.
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar - KANAL D
Gönül Dağı - TRT 1
Survivor - TV8
Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Güller ve Günahlar (Özet) - KANAL D
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Güller ve Günahlar - KANAL D
Survivor - TV8
Gönül Dağı - TRT 1
Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Güldür Güldür Show Özet - SHOW TV
Show Ana Haber - SHOW TV
Güller ve Günahlar - KANAL D
Gönül Dağı - TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) - KANAL D
Survivor - TV8
Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - ATV
Okuyucu Yorumları 0 yorum