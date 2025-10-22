21 Ekim Çarşamba güncel reyting sıralaması! Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse reyting birincisi kim?

Dün akşam televizyon ekranlarında birçok program yayınlandı. Bu programlar izleyicilerin ilgisini çekti. Reyting sıralamasında en üst sırayı "Esra Erol'da" aldı. ATV ekranlarında yayınlanan bu program, 16:22'den 18:46'ya kadar sürdü. İzleyicilerin ilgisini peşinde koşturdu.

Günün diğer dikkat çeken programı ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" oldu. Bu program yine ATV’de yayınlandı. 10:00 ile 13:00 arasında yüksek reytingler elde etti.

ATV'nin "Gözleri Karadeniz" dizisi de oldukça ilgi çekti. Show TV’de "Bahar" dizisi de takip edildi. Akşam saatlerinde geniş bir izleyici kitlesi buldu. Reyting sıralamasında önemli bir yer edindi.

Star TV’de "Kral Kaybederse" akşam kuşağında yarıştı. Bu program izleyiciler arasında merakla takip edildi. Rekabetin ön plana çıktığı sahneleri dikkat çekti.

Son olarak "Kıskanmak" ve "Gözleri Karadeniz (Özet)" programları da sıralamaya dahil oldu. "Kıskanmak" dizisi izleyicilerin dikkatini çekti. Özet bölüm ise önemli anları hatırlatma imkanı sundu.

21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program 21 Ekim Çarşamba güncel reyting sıralaması! Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESRA EROL'DA ATV 16:22:40 18:46:10 2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 12:59:55 3 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:06 19:59:37 4 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:56:32 24:14:26 5 GOZLERI KARADENIZ ATV 20:31:50 24:17:09 6 BAHAR SHOW TV 20:59:23 24:17:21 7 KRAL KAYBEDERSE STAR TV 21:01:27 24:17:02 8 KISKANMAK NOW 20:57:02 23:58:34 9 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:51:00 10 GOZLERI KARADENIZ (OZET) ATV 19:59:53 20:31:50

Kaynak: TİAK