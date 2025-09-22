21 Eylül 2025 Pazar reyting sonuçları! Çarpıntı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster en çok hangisi izlendi?

Televizyon dünyası, dünkü yayın akışında izleyicileri ekran başına kilitledi. Reyting yarışında öne çıkan programlar, kaliteli yapımlarıyla dikkat çekti.

Başarılı dizi "Teşkilat," TRT 1 kanalında yayınlandı. En yüksek reytingi almayı başardı. İzleyicilerini derinden etkileyen bu dizi, yoğun aksiyon ve dram sahneleriyle tanınıyor. Dizi, geçmişteki performansıyla sağlam bir hayran kitlesine sahip olduğu gösteriyor.

"Çarpıntı," Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. İzleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran bu dizi, reyting sıralamasında önemli bir konuma yerleşti.

TV8’in popüler yarışma programı "MasterChef Türkiye," sezonun vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Lezzet yarışının gergin atmosferi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bu durum, reytingleri yukarı taşıdı.

Teskilat’ın özet bölümü, izleyicilere asıl bölümü izlemeye hazırlamak için güzel bir ön izleme sundu. TRT 1, kaliteli içerik sunarak izleyicileri kendine çekmeye devam ediyor.

"Özan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı önemli haber bülteni olarak dikkat çekti. Program, günün gelişmelerini aktararak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Son olarak, "Kim Milyoner Olmak İster," ATV'de uzun yıllardır izleyici karşısında. Bu yarışma formatı, derin sorular ve çekişmeli anlarla izleyicileri ekrana bağlıyor.

Dün akşam izleyiciyle buluşan programlar, televizyon dünyasında farklı renkler ve tatlar sundu. İşte dünün reyting sonuçları...

21 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 20:28:59 24:19:45 2 CARPINTI STAR TV 20:46:11 22:50:41 3 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:34:51 24:29:42 4 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:58:49 20:28:59 5 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:01 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 19:59:34 7 CARPINTI (OZET) STAR TV 20:00:33 20:46:11 8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:40:52 24:17:52 9 KUMA KANAL 7 19:38:49 21:18:54 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:34 20:00:11

Kaynak: TİAK