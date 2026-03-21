21 Mart Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 21 mart 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

21 Mart Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
21 Mart 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:30 - 04:05 Çöl Aslanı Ömer Muhtar
  • 04:05 - 05:45 Dengi Dengine
  • 05:45 - 05:50 İddiaların Aksine
  • 05:50 - 07:20 Yedi Numara
  • 07:20 - 10:00 Kalk Gidelim
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 13:25 Kod Adı Kırlangıç
  • 13:25 - 14:55 Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda
  • 14:55 - 15:20 Mabedin Gölgesinde
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:15 - 04:45 2 Başlı Köpekbalığı
  • 04:45 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
  • 16:00 - 19:00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Pi'nin Yaşamı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:15 - 03:45 Kızılcık Şerbeti
  • 03:45 - 05:00 Aile Arasında
  • 05:00 - 08:00 Sandık Kokusu
  • 08:00 - 10:00 Acele Koca Aranıyor
  • 13:00 - 14:45 İyi Aile Çocuğu
  • 14:45 - 16:30 Gırgıriye'de Şenlik Var
  • 16:30 - 18:25 Güler Misin Ağlar Mısın?
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 14:00 Erkenci Kuş
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Ailem Robotlara Karşı

ATV Yayın Akışı

  • 00:40 - 02:30 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
  • 02:30 - 05:00 Gözleri KaraDeniz
  • 05:00 - 07:30 Aile Saadeti
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:40 Aynı Yağmur Altında
  • 13:40 - 16:40 A.B.İ.
  • 16:40 - 19:00 Bayramlık
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:20 Evde Tek Başına
  • 00:00 - 02:20 Görevimiz Tatil

TV8 Yayın Akışı

  • 04:00 - 05:30 Caner Taslaman ile...
  • 05:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 16:30 - 19:00 Survivor Panorama

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
